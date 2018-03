Peñalosa quiere “aumentar la reserva y reducir la urbanización en la Van der Hammen”

Desde hace poco menos de un año, el Distrito esperaba por los términos de referencia para ajustar su proyecto en la reserva forestal Thomas Van der Hammen. Dichos términos se aclararon este viernes, con la publicación de la resolución 0264, firmada el 22 de febrero de este año por el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. La resolución establece los procesos para recategorizar, integrar y realinderar las reservas forestales y deja claro las entidades competentes para realizar estos procesos. (LEA: Límites de las reservas forestales estarán en manos de las CAR. Preocupa destino de la Van Der Hammen)

Expedida la resolución, el paso siguiente es la presentación del proyecto en la reserva forestal ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Esta tarea la realizará el Distrito en los próximos días, según anunció el alcalde Enrique Peñalosa, y paso seguido iniciaría la discusión para habilitar cierto suelo para construcción, pues hay ciertos suelos como bosques y humedales que no se pueden intervenir.

“Nosotros tenemos que presentar al consejo directivo de la CAR, que tiene que hacer unas consultas y actividades especializadas. Si logramos hacer esto, es una revolución, imagínense a los ciudadanos recorriendo en ciclorrutas por entre bosques casi mil kilómetros, casi la distancia de acá a Cartagena. Serán bosques enormes en la mitad de una ciudad”, aseguró el alcalde.

En la primera declaración ante medios que hizo Peñalosa, reiteró la posición que ha sentado en varias ocasiones sobre la Van der Hammen. Según el alcalde, actualmente no hay áreas públicas y son pocas las zonas arborizadas. Por eso, como adelanto de la propuesta del Distrito manifestó que su idea no es urbanizar la reserva, sino aumentar las áreas verdes, para lo que es necesario el proceso de realinderación.

“En el norte de Bogotá hay más de 3.500 hectáreas que no son de la reserva. Lo que nosotros proponemos, contrario a lo que se dice que vamos a urbanizar la reserva, es aumentar muchísimo el área de reserva y reducir el área que podría ser urbanizada. Se hacen unos realinderamientos, pero en ningún momento se reduce un centímetro el área de reserva. Al revés, se triplica el área pública que plantea la reserva en el papel, porque en la práctica no hay nada”, aseguró Peñalosa.

Y agregó: “Pasamos de 0 a 1.500 hectáreas de área pública, es decir 15 veces el parque Simón Bolívar, y se duplica el área arborizada que plantea la reserva, porque pasamos de 600 hectáreas a más de 1.200. De ninguna manera aumentamos el área a urbanizar en el norte; al revés, se reduce el área urbanizada y se aumenta el área en verde”.

El alcalde Peñalosa también dio luces de lo que significan las ciudadelas en el norte de la ciudad, pues los planes en la reserva Van der Hammen se suman al proyecto de Lagos de Torca, ya en ejecución, que contempla la creación de 128.000 viviendas, la mitad de ellas subsidiadas. Según el mandatario distrital, esta zona en un futuro será “el centro de la ciudad”, por lo que cree necesaria que se concreten ambos planes.

“El norte de Bogotá no es el norte de la ciudad. La ciudad ya va 40 kilómetros más al norte: Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá, etc. Esto realmente queda en el centro de la ciudad futura y es muy importante señalar eso: lo terrenos que hay en el norte no son reserva, hay un pedacito que es reserva pero hay mucho más que se puede urbanizar con o sin reserva”, aseguró.

Pese a que Peñalosa presentó la decisión del Ministerio de Ambiente como una victoria de los ambientalistas, estos activistas rechazaron la resolución y aseguraron que no se tuvieron en cuenta las instancias de participación que además, dicen, fueron pocas. Así las cosas, teniendo en cuenta que el Distrito ya tiene un litigio jurídico con los ambientalistas, debido a que por una acción de cumplimiento que estos interpusieron la Alcaldía debe ajustar su propuesta de conectividad en Lagos de Torca, seguramente los planes en la Van der Hammen también tendrán oposición.

De hecho, algunos activistas ambientales ya se han pronunciado sobre nuevas acciones ante la justicia, que llevarían a cabo en caso de que el Distrito insista con su intervención en la reserva forestal, pues consideran que se quiere beneficiar a constructores en detrimento de un área protegida.