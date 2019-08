“Pensar que puedo ir preso me tiene peor de lo que estaba con la muerte de mi esposa”, Cardona

Diego Ojeda / @diegoojeda95.

Esta no ha sido una semana fácil para Richard Cardona y su familia. El artista, quien es reconocido por haber imitado al cantante de música popular Pipe Bueno en el concurso de televisión ‘Yo me Llamo’, no solo enfrenta el dolor de haber perdido a su esposa, también le preocupa pensar que puede ir a la cárcel por haber matado al asesino de la madre de sus hijos.

Todo ocurrió en segundos, el pasado sábado, en medio de un intento de atraco al salir de una presentación en el municipio de Fusagasugá. El cantante en repetidas ocasiones ha dicho que su actuar obedeció a la legítima defensa, pues al ver que el asaltante hirió de gravedad a su esposa, su reacción inmediata fue desarmarlo y atacarlo, pues consideró que su integridad, y la de quienes lo acompañaban, también corría peligro.

“Pensar que puedo ir preso me tiene peor de lo que ya estaba con la muerte de mi esposa, es un conjunto de malas sensaciones que me tiene intranquilo”, dijo Cardona a El Espectador al referirse a la imputación de cargos en su contra que lo señalan como el autor de un homicidio simple.

En medio de la tempestad, lo que parece ser un salvavidas para su situación llegó en la tarde de ayer cuando, horas después de que la Fiscalía comunicó que el fiscal general encargado revisaría el caso, se informó a la ciudadanía la solicitud de preclusión del caso que hizo dicho organismo a un juez de Fusagasugá.

En suma, la Fiscalía pidió a un juez en Fusagasugá que archivara el caso, lo que significaría para Cardona el fin de su proceso y la garantía de su libertad.

“Estamos a la espera, junto con mi abogado, de la citación a la audiencia definitiva”, mencionó el cantante, quien agradeció al fiscal general encargado, Fabio Espitia, por haber realizado la solicitud de preclusión.

“Confío en la justicia y espero que todo llegue a su fin con un positivo resultado para mi favor y para mi familia en general”, agregó.

Hoy Ricardo se encuentra en compañía de su familia, aprovechando los escasos momentos que tiene con sus hijos, ya que por todo lo ocurrido no ha podido compartir plenamente con ellos.

Sumado a lo anterior cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, institución a la que agradeció su servicio de protección, pues cree que su vida, y la de su familia continúa en peligro ante posibles represalias por parte de personas cercanas a los asaltantes.

“Ahora más que nunca es que debo trabajar con mis canciones y mi proyecto tiene que seguir adelante, ‘Ricky Kardona’ era para mi esposa el propósito y el sueño de ella, que mis canciones las escuche todo el país y también internacionalmente, así que ahora lo que se vienen son bendiciones en honor a ella, creo que es el mejor homenaje que le puedo hacer”, concluyó.

