Periodista agredida por exasesor de concejal dice que siempre le tuvo miedo

Aydee Gamboa asegura que nunca fueron novios formales porque no le dio la suficiente confianza.

Luego de que el pasado domingo el abogado Jorge Ramírez Lamy, de 29 años, (ver al final actualización de esta nocticia) quien laboraba en la Unidad de Trabajo del concejal Marco Fidel Ramírez, agrediera físicamente a la periodista Aydee Gamboa, que trabaja como asesora de comunicaciones del concejal William Moreno, la comunicadora habló de lo sucedido y a través de un boletín de prensa expresó su agradecimiento a sus amigos por el apoyo recibido y contó algunos detalles de su relación.

“Ante todo quiero agradecer el enorme respaldo que todos me han brindado a través de las llamadas telefónicas, mensajes de texto y participación en las diferentes redes sociales. Ese apoyo ha sido fundamental, no sólo para mí, frente al acto de violencia que recibí sino para todas la mujeres que son violentadas en este país, gracias a esto, las mujeres deben darse cuenta que no hay que temer frente a los actos de agresión: ¡HAY QUE DENUNCIAR!”, señaló.

Dijo que el principal acto de canallada del agresor es intentar legitimar su agresión. “Las declaraciones calumniosas que mi agresor ha hecho en los medios de comunicación buscan justificar ante la opinión pública sus actos de cobardía. No se da cuenta, que no hay absolutamente nada que valide el acto de violencia contra una mujer”.

“Quiero aclarar las condiciones personales que se dieron frente a esta situación, porque aunque corresponden al ámbito de mi vida privada, las declaraciones de mi agresor han buscado enlodar mi reputación. Las relaciones de respeto de una pareja, sus diferencias y conflictos son del espacio privado, el acto violento contra una mujer, es de la esfera pública, es un crimen que debe ser condenado por la sociedad. Mantuve una relación con quien fue mi agresor, pero esta no logró llegar nunca a un noviazgo formal, ya que este personaje no me dio la suficiente confianza para concluir en una relación estable. En varias ocasiones le manifesté mi descontento con su comportamiento, situación que me fue llenando de miedo, hasta que tome la decisión final de terminarle radicalmente, lo que desembocó en su brutal golpiza”, indicó.

Puntualizó en que de ninguna manera se trató de un altercado y mucho menos de una agresión de su parte. “Cuando un hombre de 1,90 de estatura y, por lo menos, 90 kilos toma por la espalda a una mujer del cabello, la hala, le da puños en la cara, la tira al piso, para luego patearla de manera salvaje, difícilmente se le puede llamar altercado”.

Finalmente, subrayó que los pormenores de su vida personal no vienen al caso. “Sus acusaciones lo único que demuestran es su bajeza y su poca calidad de hombre y ser humano. Ha sido tan bajo su proceder, que lo único que inspira es lástima”.

De acuerdo con la víctima, en el lugar y momento de la agresión, también estuvieron como testigos los papás de Ramírez Lamy. La mamá, en vez de pedirle que dejara de agredirla, lo alentaba a que siguiera y la ofendía. Para Gamboa, la relación con Ramírez terminó, porque su novio empezó a tener comportamientos extraños: la perseguía y la acosaba. La versión de Ramírez Lamy, quien dice ser cristiano, es que ella fue la que empezó la agresión.

Actualización de esta noticia: Con posterioridad a esta publicación, el señor Jorge Ramírez Lamy remitió a El Espectador una copia del Acta de Audiencia Concentrada del Juzgado 10 penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, de fecha 23 de julio de 2019, en la que consta que previa solicitud de preclusión de la Fiscalía por desistimiento presentado por la víctima, el juez de conocimiento decretó la extinción de la acción penal a favor de Jorge Ramírez Lamy, precluyendo así la investigación