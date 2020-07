Personería de Bogotá recibió 4.762 quejas contra las EPS en el primer semestre del año

De estos reclamos, 2.093 se deben a demoras en la asignación de citas médicas y 1.077 a demoras en la entrega de medicamentos.

La Personería de Bogotá indicó que en el primer semestre del año recibió 4.762 quejas de los ciudadanos contra las EPS, por presunta deficiencia en la atención. De estos reclamos, 2.093 se deben a demoras en la asignación de citas médicas, 1.077 a demoras en la entrega de medicamentos y 379 por la falta de autorización o prácticas de exámenes.

La entidad señaló que, entre las quejas por la no autorización o práctica de exámenes, 225 se deben a presuntas demoras en la atención inicial por casos de COVID-19, de las cuales 158 son por no realizar de manera oportuna las pruebas y 65 por la lentitud en la entrega de resultados. A su vez, dos fueron por no prestar atención domiciliaria, por síntomas asociados a COVID-19.

Según el informe, las EPS con mayor número de quejas por asuntos relacionados con COVID-19 son Famisanar (45), Compensar (44), Sanitas (22), Fuerzas Militares (20, Capital Salud (19), Salud Total (17), Policía (16), Medimás (13), Nueva EPS (9).

Precisamente, Leonardo García, presidente del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, indicó que las EPS han tenido una “posición muy cómoda” durante la pandemia, e hizo un llamado para que estas entidades cumplan con su responsabilidad.

“La Secretaría de Salud ha hecho su trabajo, pero no puede asumir las responsabilidades que define el sistema de salud a esas instituciones. No conocemos un sólo informe epidemiológico del trabajo hecho por las EPS”, indicó García a RCN Radio. A su vez, señaló que el cerco epidemiológico es responsabilidad de las entidades promotoras de salud, sin embargo, esta responsabilidad estaría recayendo sobre el Distrito.

En cuanto a las personas que deben permanecer en aislamiento obligatorio debido a su estado de salud, como los hipertensos, diabéticos y obesos, el presidente del Colegio Médico indicó que es imprescindible que las EPS garanticen el suministro de medicamentos y equipos de medición de oxígeno y glucosa, para asegurar que todas ellas permanezcan en sus casas. “Lo que queremos es que las EPS suministren directamente en sus casas los medicamentos y se les de apoye con algunos equipos para tener un respaldo más riguroso en sus casas”, señaló.

Según la Personería de Bogotá, de las 4.762 quejas recibidas en el primer semestre, la EPS con más reclamos es Capital Salud, con 1.835 solicitudes, equivalente al 39% de casos, seguida por Medimas, con 573 (12%), Compensar con 328 casos, Famisanar con 321, Nueva EPS con 299, Fuerzas Militares y Policía con 283 y Salud Total con 165.

“La mayoría de peticiones, después de las trabas en la asignación de citas médicas y la demora en la entrega de medicamentos, son por la falta de autorización o práctica de exámenes (379 casos), la no realización de procedimientos (244 ), barreras administrativas (117), remisiones (68) y otras dificultades en la atención (784)”, puntualizó la entidad.

Para el Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, el modelo actual de operación de las EPS “acabó con la salud pública”, pues al parecer durante los últimos cuatro años el sistema de la capital se deterioró.

