Personería lanza alerta por impactos negativos de centros comerciales en Bogotá

La Personería Distrital lanzó una alerta con respecto a los impactos negativos que genera tanto para transeúntes como para visitantes, los centros comerciales en la ciudad. Esto tras realizar un estudio en 14 de los 24 establecimientos que se encuentran en la capital.

Dentro de los hallazgos que hizo la Personería destaca que la gran mayoría de los centros comerciales visitados cuenta con planes de implantación y estudios técnicos avalados por la Secretaría de Planeación y la de Movilidad respectivamente, pero lo que evidenciaron es que estas medidas no han sido suficientes ante el impacto "cada vez menos controlado y corregido".

“Se evidenció que las autoridades no han realizado los requerimientos ni sanciones en aras de atenuar los impactos negativos que se generen. Además, llama la atención que la Secretaría de Movilidad, no puso en conocimiento de las alcaldías locales la mayoría de las solicitudes realizadas a los centros comerciales, lo que no contribuye al ejercicio del control urbano”, señaló la Personería.

Los centros comerciales, que el ente de control señala de causar mayor congestión, por estar sobre vías principales se encuentran el Empresarial Claro (ubicado en la Avenida Esperanza con Carrera 68), Parque La Colina, Milenio Plaza, Titán Plaza, Centro Mayor, Multiplaza, Gran Estación, Plaza Central, El Retiro, Plaza Imperial, Portal 80, Salitre Plaza, Unicentro, Santa Fe, Terminal de Transportes, colegios, centros religiosos, entre otros.

Es por esto que la Personería hizo un llamado al Distrito para que encuentre una solución a este problema y sea más riguroso en la entrega de nuevo permisos de construcción, al analizar el manejo del tráfico, la seguridad de los visitantes y el respeto de las zonas públicas.

Así mismo recordó a las alcaldías locales sus deberes estipulados en el Estatuto de Bogotá "que vela por el cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en los actos administrativos que reglamentan los planes de implantación para la construcción de centros comerciales".

La controversia hoy se centra en el nuevo Centro Comercial y Empresarial Claro, sobre la avenida 68, y que a pesar de que no ha entrado en total funcionamiento ya genera caos vehicular e inconformismos por parte de los vecinos del Salitre. De acuerdo con el ente de control, en la tarde de este martes se adelantará una reunión con las autoridades y habitantes del sector, ante sus denuncias por invasión del espacio público, ventas ambulantes, estacionamiento de vehículos en zonas no permitidas y aumento de la inseguridad.

"Las construcciones que debían generar avance social y mitigar las necesidades de la población, se han convertido en un problema de gran impacto urbanístico negativo en zonas de concurrencia y afluencia de los capitalinos", manifestó el ente de control.

***

