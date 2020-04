Personería pide claridad sobre ayudas a trabajadores informales en Bogotá

Ante las demoras en la entrega de ayudas a los trabajadores informales y acciones a favor de los habitantes de calle, la Personería de Bogotá hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá para precisar de forma inmediata las ayudas, así como solicita mayor claridad en los programas y los procesos de licitación que se han realizado durante la emergencia, por cuenta de la cuarentena decretada por el Gobierno nacional para la prevención del COVID-19.

“Es insostenible dado que, por la carencia de ingresos y su alto grado de vulnerabilidad económica y social, están completamente expuestos a la imposibilidad de sostenerse ellos y sus familias, situación crítica que ha sido ampliamente expuesta por la Personería, incluso solicitando el año anterior ante la Corte Constitucional la declaratoria del estado de cosas inconstitucional para esta población”, dijo la personera (encargada), Rosalba Cabrales Romero.

Ante esto, el ente de control envió una carta a la alcaldesa Claudia López, en la que además solicitó aclarar si se ayudará a quienes, haciendo parte de la economía informal, no se dedican a las ventas informales, así como a quienes no están incluidos en la focalización que se ha hecho tanto en la ciudad como en el país, entre las que estarían los vendedores no censados, los lustrabotas, expendedores de chance, estilistas y estudiantes universitarios, entre otros.

De la misma forma, la Personería solicitó a las secretarías de Integración Social y de Desarrollo Económico, así como al IPES explicar en qué consisten las ayudas del programa Bogotá Solidaria en Casa, de dónde provienen los recursos, cómo identifican a quiénes lo necesitan y cómo se hará la entrega.

Además, pide explicaciones de cómo se atenderán a los habitantes de calle y cuántos albergues hay en la ciudad, para determinar si se tiene la capacidad suficiente o se abrirán nuevos espacios. De la misma forma pregunta qué se hará con aquellos que no acepten movilizarse a un albergue.

Con respecto a los recursos solicita que se defina el mecanismo de destinación y precisar su procedencia, es decir, explicar si se recibieron recursos de la Nación o donaciones de particulares y organismos internacionales, mientras que con respecto a las ayudas que ya se daban a través del Idipron e Integración Social, previo a la emergencia, se pide explicar si hubo alguna transformación.

Por último, ante las condiciones que le permiten al Distrito contratar de forma directa e indirecta servicios para la operación del sistema durante la emergencia, solicita establecer un mecanismo de reporte de esta gestión, de tal forma que puedan tener un registro sobre las modificaciones, suspensiones y terminaciones de contratos o convenios por la contingencia.