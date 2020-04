Personería pide que Distrito reglamente con urgencia las ayudas a “pagadiarios” en Bogotá

La Personería de Bogotá solicitó a la Secretaría de Hábitat que, de manera urgente, atienda a las personas que viven en los pagadiarios de la ciudad, reglamentando el programa de arrendamiento para atender personas con necesidades prioritarias de vivienda, de menos de 30 días.

De acuerdo con la entidad, las habitaciones de alquiler temporal no son establecimientos de Turismo, pues no están inscritos en el Registro Nacional de Turismo, por lo que no pueden ser excluidos de las medidas del Gobierno, pues tiene un contrato de arrendamiento verbal inferior a 30 días entre los dueños de estas viviendas y las familias arrendadoras.

En los últimos días se han denunciado ante la entidad numerosos casos de expulsiones en estos pagadiarios, a pesar de que están prohibidos. El pasado 26 de marzo, en sólo la Localidad de Santa Fe, en compañía con las autoridades evitaron que los administradores de los pagadiarios desalojaran a casi 500 personas del sector.

La personera pide que “se precise e informe cuál es la ruta de atención para atender los casos de expulsiones de estas familias de pagadiarios. Existe familias que están siendo sacados a la calle con niños, niñas y adolescentes”. Además, agregó que es urgente que el Distrito formule una estrategia para atender a estas personas, pues “no brindarles una ayuda oportuna abre la puerta para una crisis humanitaria y sanitaria de mayores proporciones, y a múltiples incidentes en los que se pueda ver perturbado el orden público”.

Según la entidad, la mayoría de los casos se concentran en las localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria, allí se visitaron más de 120 establecimientos de este tipo.

