El contrato es por $173.000 millones

Pese a denuncias, Distrito seguirá adelante con la renovación de semáforos

Alexánder Marin Correa

A pesar de las denuncias que demostrarían una falsedad del ganador, el alcalde Enrique Peñalosa dice que no es autoridad para dirimir la controversia. Por esta razón, seguirá adelante con el contrato.

A pesar de la denuncia penal, de las evidencias que demostrarían una posible falsedad en documento, de los problemas económicos de la compañía ganadora y de la declaración de la misma empresa reconociendo inconsistencias en sus balances, el alcalde Enrique Peñalosa anunció que seguirán adelante con el contrato de la renovación de semáforos. (Lea: Contrato de semáforos en Bogotá: ¿lo ganaron con documentos alterados?)

Así lo dio a conocer ayer en una rueda de prensa en la que, luego de tres meses de tener la denuncia en sus manos, finalmente se limitó a decir que el Distrito no era autoridad para determinar si el ganador de la licitación cometió o no alguna irregularidad y, por lo tanto, a la administración no le quedaba otra opción que continuar con la ejecución del contrato. Lea: Forenses analizarán documentos del contrato de semáforos en Bogotá)

“Hicimos una licitación y ganó un proponente. Después surgió una discusión que indicaba que parte de la información que había dado ese proponente podría no ser cierta, pero no somos la autoridad para definir si esa información es válida o no. Esa es una discusión que puede tardar años en los juzgados. Por lo tanto, tendremos que proceder a ejecutar ese contrato y llevar a cabo la instalación de los semáforos con la empresa que se ganó”, dijo. (LEA: Así fue como Sutec armó sus balances para el contrato de semáforos en Bogotá)

Y agregó: “Eso no obsta para que la discusión en los juzgados continúe, pero no podemos tomar una decisión distinta, mientas no sea un juez el que falle y diga que la información no es válida. Para eso están los jueces. Por eso nos toca seguir adelante hasta que exista una decisión diferente”, concluyó. (LEA: ¿Otra falsedad del ganador de la licitación de semáforos en Bogotá?)

Los reparos

Para quienes no conocen este lío, el resumen es el siguiente: la Secretaría de Movilidad abrió el año pasado una licitación para elegir la empresa que se encargaría de renovar la red de semáforos de la ciudad. A pesar de múltiples advertencias de la Procuraduría, en las que pedía revocar el proceso por posibles irregularidades, la administración adjudicó en diciembre el contrato por $173.000 millones al consorcio Movilidad Futura 2050, integrado por Sutec Argentina (99 %) y la multinacional Siemens (1 %). (Lea: Ganador del contrato de semáforos admite fallas en estados financieros)

Sin embargo, a comienzos de marzo se conocieron nuevos elementos sobre las posibles irregularidades en la adjudicación, cuando El Espectador publicó los detalles de una denuncia que señalaba que Sutec habría presentado en Colombia unos estados financieros que no coincidían (ni en datos ni en firmas) con los que había radicado en diciembre pasado ante las autoridades argentinas, en donde está su casa matriz. Mientras en Bogotá se mostraron como una empresa solvente, allá estaban al borde de la quiebra. Es decir, al parecer la firma ganó la licitación tras una falsedad. (Lea: Las alertas sobre el ganador del contrato para modernizar los semáforos de Bogotá)

Al principio, la firma desestimó la denuncia, diciendo que sí había cumplido los requisitos y que estaba lista para ejecutar el contrato. Sin embargo, ante la insistencia de la administración para que aclarara los hechos, hace un mes envió una nueva explicación. En el documento, si bien reconoció que los balances que presentó en Colombia no correspondían con los que radicó en Argentina a finales del año pasado (confirmando la denuncia), se limitó a decir que estaba investigando dicha situación y corrigiendo los balances, con lo que cumplirían las condiciones del contrato. Lea: Contratista de semáforos en Bogotá sigue sin dar explicación de fondo

A la espera

Desde que se conoció la denuncia penal, la Secretaría de Movilidad se constituyó como víctima en el proceso. Atendiendo una sugerencia de la Procuraduría General, suspendió el contrato y desde entonces solicitó a la Fiscalía un concepto para tomar una decisión definitiva y así destrabar un proceso clave para la ciudad.

“Me dirijo a usted con el fin de solicitarle que se realice, a la mayor brevedad, el dictamen pericial sobre los documentos, en tanto se requieren para tomar decisiones respecto del contrato suscrito y pendiente de iniciación. Resulta imperativo conocer el resultado sobre la presunta alteración de material de estos documentos, para tomar acciones”, señala un oficio que envió el abogado del Distrito al fiscal del caso, a principios de mayo.

La respuesta del ente acusador se conoció el 30 de mayo. El documento remitido por el fiscal 116 seccional al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, informaba que, como parte de la investigación por el delito de fraude procesal y otros, la práctica del dictamen se había pedido desde el 18 de mayo y se encontraban a la espera de resultados. “Por lo anterior, cuando sean allegados se le informará de los mismos, así como de las posibles decisiones que se adopten”.

La tarea quedó en manos del investigador Orlando Correa, del grupo de patrimonio económico de la Fiscalía, quien debía verificar si los documentos que presentó la firma Sutec estaban adulterados o no. No obstante, a la fecha el resultado sigue sin conocerse y la Alcaldía de Bogotá tomó la decisión de no esperar más. Por eso, ahora se alista para firmar el acta de inicio de un cuestionado contrato y, a pesar de las evidencias, invertirá $173.000 millones de los bogotanos en un contrato que seguirá en la mira de las autoridades.