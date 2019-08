PIB de Bogotá es mayor al de tres países del continente

EFE.

El área metropolitana de Bogotá, que tiene un producto interno bruto (PIB) de 105.000 millones de dólares, es mayor al de países como República Dominicana (81.000 millones de dólares), Panamá (65.000 millones de dólares) y Uruguay (60.000 millones de dólares). Así lo informó este martes la agencia de promoción Invest in Bogotá, que señaló que la capital colombiana se está afianzando como una ciudad "dinámica, moderna, diversa, auténtica y con perspectivas de posicionarse como una de las más relevantes de la región".



"Es claro que el posicionamiento de Bogotá-Región como una de las principales ciudades de negocios de América Latina parte de una propuesta de valor sólida que la hace atractiva para inversionistas de todo el mundo", afirmó el director ejecutivo de Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez.



Según la agencia, Bogotá-Región concentra el 32 % del PIB de Colombia y su producto interno bruto per cápita es de 9.247 dólares, superior en 2.600 dólares al promedio del país.



La economía de Bogotá-Región está asociada a actividades de servicios (60 % del PIB), comercio (20 %) e industria manufacturera (10 %).



De igual forma, la ciudad, que este martes celebra el aniversario 481 de su fundación, es el mayor centro de consumo y su área metropolitana es habitada por cerca de 11 millones de "potenciales consumidores", es decir el 22 % de la población del país.



Más de la mitad de esa población, agregó la información, hace parte de la clase media, cuyo crecimiento genera nuevos retos en temas relacionados con productos y servicios.



Por ello, "las actividades económicas en la ciudad se han sofisticado, con el fin de suplir dicha demanda creciente adquiriendo mayor relevancia las manufacturas y servicios especializados", según Invest in Bogota.



Por otra parte, en Bogotá-Región se realizan el 57 % de las transacciones financieras del país, lo que le convierte en el principal centro financiero de Colombia y uno de los más importante de América Latina.



Otra de las claves con las que cuenta la capital es el aeropuerto Internacional El Dorado, que cerró el primer semestre del año conectando a más de 16 millones de pasajeros con 44 vuelos directos internacionales y 26 países a través de 22 aerolíneas según Opain, concesionario de la terminal aérea.



Bogotá cuenta además con una población económicamente activa de más de 4,6 millones de personas, superior a las de Ciudad de México (4,5 millones), Santiago (3,3 millones), Buenos Aires (1,7 millones) y Quito (936.000).



En la región metropolitana hay unas 120 instituciones de educación superior de las que se gradúan anualmente cerca de 188.000 estudiantes, de los cuales 44.000 son de posgrado.



La economía de la ciudad también se ha visto impulsada por la inversión extranjera, pues en este asunto recibió más de 22.000 millones de dólares entre 2008 y 2018, principalmente en los sectores corporativos (15 %), software y servicios de tecnología de la información (8 %) y productos de consumo (8 %).



Entre las empresas que han llegado recientemente a la ciudad están Medtronic, la segunda compañía de dispositivos médicos más grande del mundo; Hubspot, una firma estadounidense de mercadeo digital que instaló en Bogotá su base de operaciones regional, y CPL Aromas, del sector de fragancias.