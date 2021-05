Ante los bloqueos y manifestaciones de los últimos días, la Secretaría de Movilidad levantó la medida en Bogotá hasta el próximo 10 de mayo.

El pico y placa es una medida que desde hace más de 20 años se utiliza para gestionar el tráfico de Bogotá. En medio de la pandemia, la restricción se sigue aplicando con el objetivo de reducir el número de accidentes automovilísticos, pero debido a las manifestaciones y bloqueos de los últimos días, la Secretaría de Movilidad levantó la medida hasta el próximo 10 de mayo para facilitar el transporte en la ciudad.

“Levantamos esta semana la restricción de pico y placa tanto para vehículos particulares como para taxis, dada la enorme afectación que tenemos del sistema de transporte público”, dijo la alcaldesa Claudia López. Hasta el momento, se han registrado 51 estaciones de Transmilenio vandalizadas que tuvieron que salir de operación.

La medida restringe la movilidad de vehículos particulares los días pares para las placas que terminan en número par (0, 2, 4, 6, 8) y los días impares, las impar (1,3,5,7,9). Los horarios de la restricción son desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m., y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m. y no aplica los sábados, domingos y festivos.

Entre las excepciones al pico y placa está el personal de salud, los carros eléctricos e híbridos inscritos ante la Secretaría de Movilidad y aquellos que hayan pagado los $2′066.200 por el denominado pico y placa solidario.

También están exceptuados aquellos vehículos que tengan una ocupación de tres o más personas incluyendo el conductor, para lo que se debe hacer previa inscripción en la plataforma dispuesta por Movilidad. Para esa medida es clave que el vehículo mantenga una ocupación mínima de tres personas, incluyendo el conductor, durante todo el trayecto de origen a destino.

Para el correcto cumplimiento de esta medida, la Secretaría de Movilidad ha instalado puestos de control, mediante los cuales también se hace un monitoreo para mitigar el exceso de velocidad.