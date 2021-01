Pico y placa en Bogotá: horarios y rotaciones para este jueves 21 de enero

La medida sigue en pie para las localidades en cuarentena estricta. Así funcionará.

El pico y placa es una medida que se ha implementado no solo para mitigar la congestión en el tráfico, sino para reducir el número de accidentes automovilísticos que podrían engrosar la ocupación de camas UCI en la ciudad, las cuales están en un 91 % para el total de las camas y 93% para las que están dedicadas a pacientes COVID-19.

Para este jueves 21 de enero, la medida del pico y placa restringe la movilidad de vehículos cuya placa termina en número impar (1,3,5,7 y 9). Tenga en cuenta que la restricción también aplica en las siete localidades ( Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito y Usme) que siguen en cuarentena estricta.

Los horarios del pico y placa en Bogotá van desde las 6:00 a.m. y hasta las 8:30 a.m., y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m. La medida no aplica para los sábados, domingos y festivos. Recuerde que el toque de queda nocturno entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. continuará rigiendo sólo en las localidades en cuarentena.

El personal de salud se encuentra exento de esta restricción, así como los carros eléctricos e híbridos inscritos en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad, aquellos que hayan pagado los $2′066.200 por el denominado pico y placa solidario.

Para el correcto cumplimiento de esta medida, la Secretaría de Movilidad ha instalado puestos de control, en los que también se hace un monitoreo para mitigar el exceso de velocidad.