Pico y placa en Bogotá: los conductores tienen hasta 6 de octubre para readaptarse

La Secretaría de Movilidad no realizará comparendos durante los próximos 15 días, como parte de una jornada pedagógica mientras los bogotanos se adaptan a la medida, pero después de este lapso, la imposición de multas volverá.

El martes 22 de septiembre volvió el pico y placa en Bogotá, pues según el Distrito, con la reactivación, la ciudad ha vuelto a tener congestiones de tránsito, sobre todo en las horas pico, por lo que se tuvo que volver a implementar la medida. Sin embargo, como esta han tenido algunos cambios, la Secretaría no estará realizando comparendos durante los próximos 15 días.

Con el fin de que los bogotanos puedan adaptarse la medida, hasta el próximo 6 de octubre, no habrá multas, sino una jornada pedagógica, por lo que en caso de que se incumpla con algunas de las restricciones de movilidad, solo habrá una alerta por parte de la Secretaría de Movilidad.

Pero cabe recalcar que esto será temporal, pues después de dicha fecha, la imposición de multas volverá. Las personas que incumplan con las restricciones se enfrentan a un comparendo de $438,000.

¿Cómo está funcionando el pico y placa?

La medida funciona de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. Los días pares no podrán transitar los vehículos terminados en placa par y los días impares no podrán transitar los vehículos con placa cuyo último dígito sea impar. Estos son los vehículos que están exentos de la medida:

*Carro compartido, con tres o más ocupantes (incluyendo al conductor) durante todo el trayecto.

*Vehículos cuyos propietarios hayan accedido al Pico y Placa Solidario con contraprestación económica y social

*Vehículos híbridos dedicados

*Vehículos del personal de la salud

Por el momento, la medida no aplica los sábados, sin embargo, la alcaldesa Claudia López aseguró que, si más adelante comenzaba a verse afectada la calidad del aire, dichos días comenzarían a hacer parte de la medida.