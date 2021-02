¡Pilas! Estos son los horarios para trabajar en Bogotá tras las nuevas medidas

Comercios no esenciales, sectores de manufactura, construcción y educación, entre otros, solo podrán laborar en los horarios que la Alcaldía de Bogotá ha determinado en el decreto de las nuevas medidas tras pasar el segundo pico de contagios por COVID-19.

En la tarde del pasado martes, la Alcaldía de Bogotá anunció que la ciudad estaba superado el segundo pico de contagios, el cual fue más fuerte que el primero que se presentó en agosto del 2020. Por eso, la administración distrital pasó de estar en alerta roja a alerta naranja, sin embargo, todavía hay ciertas restricciones, como los horarios en los que pueden trabajar los diferentes sectores durante la emergencia. Aquí le contamos cuales son.

Como se ha hecho desde el inicio de la pandemia en el país, los sectores no esenciales no tienen restricción para laborar, es decir que sectores de abastecimiento, de salud, entidades bancarias, de comunicaciones y de seguridad, pueden seguir laborando sin problema alguno.

>>>Lea: Bogotá pasó de alerta roja a alerta naranja: estas son las nuevas medidas

Sin embargo, para los comercios no esenciales la situación es diferente, pues para evitar un alto flujo en las calles de la ciudad y en el sistema de transporte al mismo tiempo, la Alcaldía ha organizado horarios de trabajo para cada sector. De acuerdo con el más reciente decreto de la administración distrital, los turnos durante la reactivación económica son los siguientes:

*Comercio al por menor de bienes no esenciales y prestación de servicios no esenciales: deben laborar entre las 10:00 a.m. y 11:00 p.m.

*Sector de manufactura de bienes no esenciales: el horario para trabajar es entre las 10:00 a.m. y 5:00 a.m. (19 horas para laborar). Es decir que no pueden funcionar entre las 5:00 a.m. y las 10:00 a.m. (durante cinco horas).

*Sector de construcción en zonas no residenciales: deben trabajar después de las 10:00 a.m.

*Sector de construcción en zonas residenciales: solo puede trabajar entre las 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

*Instituciones de educación superior, instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano y establecimientos de educación no formal: solo pueden trabajar con el 35 % de aforo desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m.

*Para le ejecución de obras públicas: se podrán desarrollar las 24 horas. En zonas residenciales estará permitido en el horario ejecución de obras públicas comprendido entre las 6:00 p.m. y las 8:00 a.m., como también los días festivos (no es necesario tramitar el permiso excepcional).

*Tiendas de barrio (cigarrería, panaderías, minimercados, entre otros): no pueden funcionar entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.

*Establecimientos gastronómicos: pueden ingresar a trabajar entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m. La comercialización de plataformas electrónicas y entrega a domicilios no tendrá restricción horaria.