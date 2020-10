Este puente festivo es el primero sin restricciones desde que terminó el aislamiento. Se prevé un gran número de viajeros, por lo que terminales y sitios de descanso se alistan para garantizar las medidas de prevención.

Este puente festivo será el primero en muchos meses libre de restricciones desde que se asomó la pandemia, en marzo. Y si a esto se le suma que coincide con el fin de la semana de receso que dieron muchos colegios, se prevé un gran éxodo de viajeros en todo el país. Aunque las proyecciones de Bogotá y Cundinamarca no muestran una dinámica similar a los puentes de años anteriores, sí será la primera prueba de fuego para medir qué tanto aprendió la gente de autocuidado.

Según la Dirección de Tránsito de la Policía, se espera que se movilicen al menos 4,1 millones de vehículos por las carreteras del país. De estos, 1,2 millones por las vías de Cundinamarca y 752 mil por Bogotá. Ante el aumento de viajes, la terminal de transporte, el aeropuerto El Dorado, la Policía y los municipios más turísticos del departamento alistan medidas para garantizar un éxodo, una estadía y el retorno con fluidez y seguridad.

El puente se da en un momento en el que, según el ministro de Salud Fernando Ruiz y la alcaldesa Claudia López, se registran nuevos incrementos de las cifras de contagios por COVID-19. No obstante, de acuerdo con expertos, por ahora un éxodo masivo este fin de semana no significará un desborde de contagios para finales de año, pues dicen que de todas formas ese pico llegará.

Pese a esta afirmación, eso no implica que haya luz verde para relajarse con los protocolos de prevención. Todo lo contrario. La recomendación es seguir aplicando el paso a paso del autocuidado, incluso en espacios como buses, vehículos y zonas comunes de hoteles para evitar que este viaje se traduzca en un mal momento. Recuerde, gran parte del éxito de esta jornada recae en la ciudadanía, el resto en otras entidades que harán lo posible para que se viva una jornada segura. Este es el plan.

Terminales, al 100 %

Las tres terminales de Bogotá (Salitre, Sur y Norte) se preparan para movilizar 130 mil pasajeros en 13 mil vehículos. La cifra parece alta, pero según la gerente de la Terminal de Transportes, María Carmenza Espitia, en realidad significa un 45 % respecto al mismo puente de 2019. Además, dice que tienen todo avalado para garantizar el cumplimiento del distanciamiento y los protocolos sanitarios. “Aunque estamos operando al 100 % en las tres terminales, hemos sido certificados en operaciones bioseguras: tenemos tamizaje, señalización, buses con sillas demarcadas para la separación de pasajeros y con capacidad del 50 %”, explicó.

Para garantizar el distanciamiento en los módulos, la terminal viene trabajando bajo un aforo máximo de 125 viajeros en rotondas y 200 en salas de espera. “Cuando se supera el aforo, se cierran las puertas, se despachan vehículos y vuelve a permitirse el ingreso de pasajeros”, agregó. También dijo que aunque la venta de tiquetes ya no es solo en línea, sí recomienda que se haga por esta vía para evitar el contacto en las cabinas de las empresas.

Cifras de la Terminal indican que hasta el 1° de octubre que inició el éxodo por receso académico viajaron 142 mil pasajeros, en 19 mil vehículos. Esto es un 35 % más de lo que se venía despachando en septiembre.

Pico y placa en el acceso sur

Para evitar un colapso en el retorno, en el que se espera el ingreso a Bogotá de unos 300 mil vehículos, en Soacha se decretó un esquema de pico y placa el lunes 12 de octubre, en la autopista Sur, sentido Girardot-Bogotá, que será en cuatro tiempos: hasta el mediodía del lunes no habrá restricción, de 12:00 m. a 4:00 p.m. podrán transitar vehículos con placa par, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. los de placa impar y después de las 8:00 p.m. se levantará la medida. Los conductores que incumplan la restricción serán desviados por Mondoñedo.

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, tomó la decisión “para mejorar la movilidad de los viajeros y la interna de Soacha. No buscamos ser sancionatorios, sino mejorar las condiciones”. Igual, el pico y placa no es novedoso. Vale recordar que se pensó en el puente de marzo, justo cuando se decretó el confinamiento en Bogotá.

Para el mandatario, la restricción es necesaria porque “en medio de esa congestión vial de los lunes festivos se le da prioridad a la Autosur y se congestiona todo el casco urbano de Soacha. La idea es acabar con eso, porque los soachunos están cansados de ese maltrato, y los viajeros también, de durar hasta cuatro horas para pasar Soacha”.

Saldarriaga añadió que se hará una revisión para determinar si en puentes futuros se organizará un éxodo y retorno por placas, y si se puede replicar en otros puntos. “Esto no pasa solo en la Autosur, son problemas en todos los corredores, así que a futuro es una medida que se podría implementar”.

Cundinamarca pide respeto por los protocolos

Además de los 1,2 millones de vehículos que se moverán por Cundinamarca, el departamento registró una salida de 1,5 millones de carros durante esta semana. Eso, para Jorge Godoy, secretario de Movilidad de Cundinamarca, “convierte esta semana en la más compleja del año en cuanto a movilidad”. El departamento lanzará hoy una campaña en la que promoverá que, en lo posible, los viajeros regresen el domingo o a más tardar el lunes en la mañana.

En municipios como Anapoima, Apulo, Anolaima, La Mesa, Girardot, Nilo, Ricaurte, Silvania, Arbeláez, entre otros con altos índices de llegada de vehículos, se dispondrá la mayor parte de los 1.000 policías de tránsito que habrá en total en el departamento para coordinar el ingreso y la salida de vehículos. En especial para quienes viajan a estos municipios, el secretario pidió mucha prudencia y cumplir las recomendaciones básicas para la conducción en carretera. “Pedimos que dispongan todo para evitar riesgos de contagio y que en el transporte público de pasajeros se respete el 50 % de ocupación”, concluyó Godoy.

Todo preparado en El Dorado

Desde que se reactivó el aeropuerto El Dorado, en las instalaciones se vienen aplicando todos los protocolos y las medidas para garantizar el distanciamiento y la continua desinfección. Andrés Ortega, gerente de Opaín, operador de la terminal aérea, dijo que a pesar de que los niveles normales de operación del aeropuerto están por debajo de lo normal, se han reforzado los turnos del personal para mejorar la atención.

“Así podemos brindar un mejor servicio y verificar el cumplimiento de los protocolos. Hacemos un llamado a la ciudadanía a cumplir sin excepción los requerimientos básicos para poder viajar y diligenciar el estado de salud en la aplicación Coronapp”.

Hoteles no prevén hacinamiento

Hace dos semanas se empezaron a levantar las restricciones y los hoteles no han visto que aumente de forma desmedida la ocupación. Según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), en estas semanas aumentó máximo un 12 % en Cundinamarca, pues los viajeros están optando por grandes destinos turísticos. En la región hay algunos que han tenido un incremento superior a ese 12 %, como Paipa, Villa de Leyva y Villeta.

Por eso, para Luz Estella Flórez, presidenta de la junta directiva de Cotelco, se espera un incremento en destinos de descanso. “Seguramente los hoteles en esos destinos entran en una competencia y eso tendrá un impacto en los precios, por lo que estos estarían bastante asequibles para que la gente pueda disfrutar”. Asimismo, Flórez indicó que los hoteles implementaron estaciones para limpieza de manos y calzado, registro de las condiciones de salud de los viajeros, permanente desinfección de habitaciones, control de aforo y exigencia de tapabocas.

Segundo pico: sucederá sí o sí

Muchos aún dudan si viajar o no por miedo a ser parte de la segunda ola de contagios. Aunque la recomendación principal es seguir saliendo de casa a lo necesario, los expertos dicen que no hay que temer, pues el contagio sucederá, incluso antes de fin de año. Claudia Vaca, experta en epidemiología de la U. Nacional y directora del Centro de Pensamiento en Medicamentos, aseguró que “las estimaciones no sugieren que vayamos a tener una situación como la de mitad de año”.

Para Luis Jorge Hernández, director del grupo de salud pública de la U. de los Andes, “este éxodo no va a influir mucho, porque las cifras sí aumentarán, pero no por estos viajes. No es rebrote, sino que se contagiarán quienes aún no lo han hecho, pues es normal en las pandemias que haya segundas y hasta terceras olas”.

Eso sí, a pesar de que en los siguientes picos se prevé una cantidad menor de muertes, el llamado de los expertos es a que se sigan cumpliendo las medidas que se han repetido estos meses. “Las recomendaciones son usar tapabocas hasta en lugares cerrados, en especial si viajan personas de alto riesgo. Ojalá que no vaya lleno el carro, que haya ventilación (ventanas abiertas en vez de aire acondicionado), que en trayectos largos se hagan paradas para airear el vehículo y realizar limpieza de superficies con alcohol”, coincidieron.

Ya sabe, de a poco se siente la libertad después del encierro, pero el mensaje sigue siendo el mismo: cuídese. Si lo tiene claro, solo resta decirle: ¡buen viaje!