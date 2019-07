Planetario de Bogotá ofrecerá actividades gratuitas por los 50 años del viaje a la Luna

Conferencias con expertos, conciertos, exposiciones fotográficas y una proyección digital, son algunos de los eventos que hacen parte de la programación, que se llevará a cabo este sábado 20 de julio, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Con el fin de conmemorar los 50 años del viaje del hombre a la Luna, el Planetario de Bogotá ofrecerá diversos eventos y actividades gratuitas, en compañía de científicos, expertos y artistas. En estos espacios se pretende brindar mayor información sobre la historia del alunizaje y ampliar detalles sobre la Luna.

>>>Lea: ¡Houston, el águila ha alunizado!

Entre los eventos que hacen parte de la jornada, que se llevará a cabo este sábado 20 de julio de 10:00 a.m a 8:00 p.m, se encuentran conferencias con expertos, conciertos, exposiciones fotográficas y una proyección digital llamada Back to the Moon.

>>>Lea: 50 años del alunizaje: fuego en la Tierra

“El viaje a la Luna tuvo efectos inesperados en toda la sociedad. Hasta el Planetario es un resultado directo del tremendo interés que se desató en esa época por la astronomía y la exploración del espacio”, afirma Germán Puerta, divulgador científico del Planetario de Bogotá.

>>>Lea: Cinco preguntas que siempre se hizo sobre la llegada a la luna

Esta es la programación:

-Conferencia: La historia del programa Apolo y el programa Apolo en la historia:

En esta charla se hablará sobre los acontecimientos que sucedieron en la Tierra en la década de 1960 y cómo se produjo la llegada del hombre a la Luna.

Hora: 10:30 a.m.

Lugar: Auditorio.

-Conferencia: Apolo 11, las crónicas de los astronautas y su verdad del viaje:

En esta charla se hablará sobre lo ocurrido durante el viaje y cómo recibió el mundo la noticia.

Hora: 11:30 a.m.

Lugar: Auditorio.

-Conferencia: Apolo XI, un suceso que cambió la historia.

Allí se compartirán relatos y testimonios de varios testigos del alunizaje de la misión Apolo XI, y cómo este suceso influenció sus vidas.

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Auditorio.

Duración: 90 minutos.

-Concierto: La música latinoamericana y la Luna.

La conversación se realizará tipo conversatorio con una intervenciones musical en vivo de ritmos latinoamericanos, y tendrá como objetivo conocer detalles sobre la Luna y compartir los conocimientos adquiridos por un astrofísico.

Horario: 4:30 p.m.

Lugar: Auditorio.

Duración: 90 minutos.

-Conferencia: Apolo XI, un gran salto para la humanidad.

En este espacio se hablará de la historia de la carrera hacia la Luna, las circunstancias que la hicieron posible y su influencia en el mundo moderno.

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Auditorio.

Duración: 50 minutos.

-Charla "Naveguemos por el cielo":

Será un conversatorio sobre la misión Apollo 11, observación del cielo a simple vista y por telescopio de Júpiter y Saturno, orientadas por funcionarios del Planetario de Bogotá.

Hora: de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Lugar: Terraza.

Actividad "¿Quién se robó la luna?"

Será una visita orientada por el museo del espacio, con la compañía de mediadores del Planetario.

Hora: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Lugar: Museo del Espacio

Tarifa: adultos $11.950, niños o estudiantes $ 10.650, personas con discapacidad $ 6.050, y los adultos mayores tendrán entrada gratuita.

-Visita Comentada: Exposición 50 años del hombre en la Luna y exposición artística Piedra Lunar:

Será un recorrido guiado por las exposiciones referentes al tema de la Luna, que se ubican en el Planetario.

Hora: 6:00 p.m. y 7:00 p.m.

Lugar: Hall del primer y segundo piso.

Duración: 45 minutos.

-Proyección Digital Comentada: Back to the moon.

Hora: 2:00 p.m. y 6:00 p.m.

Lugar: Domo.

Duración: 20 minutos.

Aforo: 375 personas.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook