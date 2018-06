¿Podrán los bogotanos consumir licor en bares desde las 7:00 a.m. durante el Mundial?

​Dos de los tres partidos que jugará la Selección Colombia en Rusia 2018 serán en la mañana. La tricolor debutará el martes 19 de junio contra Japón a las 7:00 a.m. y en su partido de cierre se medirá contra Senegal a las 9:00 a.m.

A razón de los partidos 'tempraneros' de la Copa Mundial de Rusia 2018, la Asosiación de Bares de Colombia (Asobares) solicitó al Distrito ampliar la norma de expendio de licor en establecimientos dedicados a esta actividad. A siete días de empezar el campeonato mundial, la entidad pidió ampliar tres horas la norma, para poder empezar a comercializar licor desde las 7:00 a.m.

El director ejecutivo de Asobares, David Contreras, pidió que para la temporada del Mundial los bares, hoteles, restaurantes y demás establecimientos en donde se expende licor cuenten con un horario de funcionamiento como lo tienen hoy las grandes superficies. (LEA: Voto de confianza: en Bogotá no habría ley seca durante el Mundial)

Por ahora, la respuesta del Distrito no fue ni afirmativa ni negativa, pues expresaron que la petición será evaluada junto con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad, para evaluar las implicaciones de este tipo de medida. “La decisión será tomada del día lunes a martes de la próxima semana", aclaró Miguel Uribe, secretario de Gobierno.

Por ahora, los establecimientos han creado estrategias internas para promocionar la visita a los bares desde la madrugada. “Muchos establecimientos con estrategias internas están impulsando la visita de los clientes para ver los partidos, especialmente de la Selección Colombia. Hemos ampliado otra oferta con máquinas de café que inclusive para los afiliados a Asobares no tiene ningún costo, hemos podido tener una alianza estratégica con una multinacional que nos ha suministrado las máquinas, cosa que se pueda tener un portafolio también complementario” aseguró el líder del gremio en diálogo con RCN Radio.

No obstante, el secretario de Gobierno aprobó la no aplicación de la ley seca para las elecciones de segunda vuelta electoral, sobre esto dijo que “los ciudadanos pueden generar un entorno apropiado para disfrutar del fútbol y generar una buena convivencia”. En febrero, el presidente Juan Manuel Santos planteó la posibilidad de eliminar la ley seca durante elecciones. Sin embargo, la propuesta abrió el debate y no se concertó ninguna decisión al respecto.

* * *

