Se trata de cuatro postes que, literalmente, están ubicados en medio de dos canchas, una de baloncesto y otra de fútbol, que hacen parte de un nuevo parque que está en construcción en el barrio El Restrepo. La Alcaldía Local de Antonio Nariño aclaró que los postes serán retirados y que la construcción aún no termina.

Una oleada de críticas generó la construcción de un parque en el barrio El Restrepo, ubicado en la localidad de Antonio Nariño, debido a que hay dos postes de luz que se encuentran, literalmente, en medio de dos canchas, una de fútbol y otra de baloncesto. Ante la polémica, la Alcaldía Local aclaró que el parque no está terminado y que Codensa retirará los postes en los próximos días.

“El deporte es salud, pero si mal no estoy, los postes de luz no juegan ni fútbol ni basquetbol. Es urgente que la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) arreglen de inmediato la desfachatez hecha en esta cancha, ubicada en el barrio El Restrepo. Las canchas son para los deportistas, no para los postes”, dijo en un trino el concejal del Centro Democrático, Jorge Colmenares.

Según la Alcaldía Local de Antonio Nariño, todo se trata de una confusión. La construcción del parque comenzó en enero de este año y, aunque falta poco para que esté listo, todavía no ha sido entregado y esa es la razón por la que los postes aún se encuentran en el lugar. “Es una obra que no ha sido entregada debido a que todavía faltan varias actividades, entre esas está el traslado de unos postes que llevan allí 30 años y debido a las canchas debe ser retirado, es un trámite que está a cargo de Enel-Codensa”, dijo el alcalde local, Eduardo Silgado.

Así también lo confirmó Enel – Codensa, que emitió un comunicado hablando sobre el traslado de estos postes. “En estos casos, los contratistas de estas obras deben prever de su planeación y desarrollo el traslado de este tipo de infraestructuras, que requieren programación de trabajos, aislamiento de materiales, vehículos especializados y las autorizaciones y permisos correspondientes que se requieres para este tipo de intervenciones”, dijo la entidad.

Por el momento, la Alcaldía Local recalca que la obra no está finalizada. El traslado de los postes de luz está programado para este fin de semana.