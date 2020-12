Policía con prótesis en las piernas le regaló unas muletas a habitante de calle de Bogotá

La emotiva escena la registró el mismo uniformado en sus redes sociales, transmitiendo un mensaje de solidaridad para estas fechas decembrinas.

José Carvajal es un uniformado de la Policía de Bogotá que en la última semana ha tomado protagonismo luego de publicar en sus redes un acto de solidaridad que conmocionó a la ciudadanía.

El pasado viernes 18 de diciembre, llegó en una patrulla de la institución hasta el cambuche de una habitante de calle de la ciudad, a quien le hace falta una pierna, debajo de un puente peatonal para regalarle unas muletas como símbolo de empatía y solidaridad, ya que Carvajal cuenta con prótesis en sus dos piernas.

“Cuando llegué la señora desconocía que yo tenía prótesis, y cuando me vio me recibió con una gran sonrisa, y le hice entrega de las muletas. Fue un momento conmovedor y le agradezco a papito Dios por permitirme estar al servicio de las personas. Me siento muy bendecido por las oportunidades que me da de ayudar”, expresó en sus redes sociales.

La mujer le agradeció al uniformado con un fuerte abrazo, el cual quedó en el recuerdo de los bogotanos como un mensaje de solidaridad en estas épocas.