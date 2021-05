Policías sacaron de un parque público a joven deportista, por pedido de “gente de bien” de Bogotá

David Sánchez aseguró que los uniformados le indicaron que tenía una “actitud sospechosa”. Además, señala de que no hicieron nada cuando un hombre lo agredió y lo amenazó en el lugar. Hay videos del hecho.

Se conoce una nueva denuncia de un acto arbitrario de policías. La queja la presenta David Sánchez, un joven estudiante de la Universidad Externado, quien asegura que mientras estaba en un parque haciendo ejercicio fue abordado por policías que le pidieron retirarse del lugar, por tener una “actitud sospechosa”. Para completar, mientras eso sucedía, fue agredido y amenazado por un vecino que estaba en el lugar. Sánchez dice que los agentes no hicieron nada, a pesar de presenciar el hecho.

El joven relató a El Espectador que el pasado 6 de mayo en el parque San Cipriano, cerca al CAI Mazuren. “A las 3:00 p.m. salí a relajarme, a despejar la mente. Me iba acercando al CAI y vi que había un letrero que decía algo como ‘Cuidemos el CAI que es de la comunidad’. Lo único que hice fue detenerme, porque me llamó la atención”.

Después de eso, el joven se dirigió al parque para hacer ejercicio. “Había gente, unos niños y otras señoras. Mientras estaba haciendo mis vainas observe que un Policía estaba hablando con un señor de camisa blanca. Vi que me miraban bastante, pero no le presté importancia”, indicó.

Después de eso, dos policías se le acercaron. “Los saludé amablemente, le pregunté el nombre a uno de ellos, pero no quiso dármelo. Me solicitaron una requisa, yo los dejé. Me esculcaron la maleta y yo les di mi cédula. Uno de ellos me preguntó que quién era, dónde vivía y otras cosas personales. Yo le dije que no tenía por qué responderle eso, porque podía ver quien era en mi cédula y porque no tenía por qué decirle dónde vivía. Ahí fue cuando comencé a grabar” manifestó.

En ese momento fue en el que los policías le pidieron a Sánchez retirarse del lugar, pues le argumentaron que tenía una actitud sospechosa. “Entonces yo pregunté que por qué mirar un CAI o a un Policía era un acto sospechoso. Él simplemente volvió a decir que me tenía que ir, que eso era raro. Después me dirigí al otro agente, porque el que me hablaba siempre tuvo una actitud muy hostil conmigo. El otro Policía me dijo: ‘a ustedes toca maltratarlos para que digan dónde viven’. A mí me pareció el colmo que permita que los demás maltraten a la gente para hacerlo, porque yo no tengo porque decirles eso”, aseguró el joven.

En medio de la situación, dice el estudiante, se acercó el hombre de camisa blanca, con el que habían estado hablando los policías minutos antes, para agredirlo verbalmente. Yo le pregunté que qué era lo que había hecho y me dijo que “la gente de bien” no hacía lo que nosotros (los jóvenes) hacemos. Me amenazó de muerte, me dijo que ojalá hubiese dinero para matarnos y demás. Posteriormente yo me dirijo a los agentes y este sujeto vuelve a acercarse y me golpea”.

Lo más grave, según Sánchez, es que a pesar de que los policías vieron la agresión y no hicieron nada. “Yo jamás fui grosero con los agentes ni con el señor. No utilicé ninguna palabra soez, no los agredí físicamente. Yo simplemente le dije a los policías que acaban de agredirme en frente de ellos. Me dijeron que lo iban a controlar, pero no hicieron absolutamente nada y lo dejaron ir como si nada”, aseguró.

Pese a los reclamos del joven por haber dejado ir al hombre que lo agredió, los policías volvieron a pedirle que se retirara del parque, cosa que al final hizo. El hecho quedó grabado por David y por otras personas que se encontraban en el parque y expresaron su indignación. Sobre los hechos, la Policía no se ha pronunciado.