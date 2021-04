Las sedes volverán a abrir sus puertas hasta el próximo martes 13 de marzo. Distrito invita a realizar los trámites virtualmente.

A partir de la medianoche de este viernes 9 de abril Bogotá entra en cuarentena estricta, por esa razón los puntos RedCADE de la ciudad no atenderán presencialmente los próximo 10, 11 y 12 de abril, según informó la Secretaría General de Bogotá, que además recomendó realizar los trámites por internet.

Una vez las sedes vuelva a atender presencialmente, los bogotanos podrán acudir en los siguientes horarios: en los CADE de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y en los SuperCADE de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Los sábados operan de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

El Distrito también recordó que hasta el próximo 19 de abril habrá pico y cédula para asistir a estos puntos. La medida funciona de la siguiente manera: los días impares tendrán acceso a los trámites y servicios los ciudadanos cuya cédula termine en 0, 2, 4, 6 y 8; y los días pares serán atendidos los usuarios cuyo documento termine en 1, 3, 5, 7 y 9.

Para los ciudadanos que requieran alguno de los servicios este fin de semana, el Distrito recuerda que en el SuperCADE Virtual hay más de 200 trámites que se pueden hacer de forma remota, entre los que se encuentra el duplicado de las facturas de servicios públicos y su pago, la solicitud del certificado de inscripción en el censo catastral, la asignación de delegados para la Supervisión de Sorteos y Concursos, impuestos predial y vehicular, solicitud de la copia del RUT y registros ante la Secretaría de Ambiente, entre otros.

