Por falta de etiquetas, 372 vacunas no se podrán utilizar en Bogotá

El error se evidenció al revisar una de las cajas en las que se entregaron las dosis. Como se rompió la cadena de frío ya no se podrán utilizar. Por otro lado, el Distrito informó que ya terminó la aplicación del segundo lote de vacunas Pfizer que se entregó a Bogotá.

Errores de fábrica encontró la Secretaría de Salud en 372 vacunas que fueron entregadas a la ciudad. Al sacar los diales o frascos de la cadena de frío, para hacer la revisión, evidenciaron que estas no estaban debidamente etiquetadas por lo que tuvieron que dejarlas en cuarentena, pero finalmente se descartó su uso.

“En realidad es un problema de fábrica y suponemos que eso se le repondrán a Colombia, ya no se pueden usar porque ya las sacamos de menos 70 grados y están por fuera de la cadena de frío, en ningún caso se podrán usar”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Las 372 dosis hacían parte del segundo lote de Pfizer que se entregaron a Bogotá la semana pasada, para inmunizar al personal de la salud y de apoyo que hacen parte de la primera línea. Junto a estas vacunas otras 18 más fueron dejadas en cuarentena debido a que presentaban micropartículas.

Las vacunas sin etiqueta no se podrían aplicar debido que al momento de la vacunación, el procedimiento exige que se le muestre al paciente el frasco para que sepa el tipo de la vacuna, el lote y la fecha de vencimiento. “Le damos toda la información y sin eso no lo podemos aplicar. Se deja y le informamos al Ministerio que no solo eleva la queja ante el Invima sino ante Pfizer”, afirmó Gómez.

Según el secretario, a pesar de que no se podrán utilizar las vacunas, si se pudo cubrir la totalidad de los hospitales previstos y además se pudo comenzar con la vacunación en la Clínica Cobos, “porque nos sobraron vacunas al final del día y las podíamos aplicar al final del día”.

Además de esto, Gómez informó que ya finalizó la aplicación del segundo lote de Pfizer con 15.828 dosis utilizadas, así como este miércoles 3 de marzo se utilizaron 3.458 dosis para inmunizar al personal de la salud de la primera línea y 99 en adultos mayores de 80 años.