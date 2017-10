Por Halloween habrá toque de queda para menores en Bogotá

Redacción Bogotá

A partir de la noche de este viernes 27 de octubre, y hasta el próximo martes 31, en Bogotá habrá restricción para el tránsito de menores de 16 años entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la madrugada. Según la administración, se trata de una medida de protección de cara a la celebración de la fiesta de Halloween.

De acuerdo con el Distrito, los niños y adolescentes que deseen permanecer en las calles de la ciudad durante esos cinco días deberán hacerlo en compañía de un adulto. Quienes incumplan la restricción serán sancionados conforme al Código de Policía.

“Todas las entidades distritales están atentas a los requerimientos ciudadanos, con el objetivo de que el festejo esté enmarcado en la paz y la sana convivencia”, declaró el Distrito, que lanzó la campaña ‘En el Día de los Niños, Bogotá se pinta de alegría’, con la que invita a los padres de familia no descuidar a sus hijos y celebrar en el marco de la tolerancia yel respeto.

Recomendaciones para disfrutar la celebración

1. Festeje en familia: De tener hijos, prefiera los planes en los que pueda incluirlos y por ningún motivo los descuide.

2. Trace una ruta: Si tiene planeado salir a pedir dulces, elija un punto de encuentro para que, en caso de pérdida, sus hijos puedan ubicarlo. Para los más pequeños, prefiera apuntar sus datos personales y un teléfono de contacto, de manera que el menor pueda llevarlos consigo en un lugar visible. Finalmente, fije una hora razonable para volver a casa.

3. Revise las golosinas: Antes de que sus hijos las consuman, cerciórese de que todas las envolturas estén en buen estado y no hayan sido abiertas.

4. Autorregúlese: Si piensa salir a celebrar, no consuma licor en exceso. Si es propietario y/o administrador de un establecimiento público, recuerde que está prohibida la venta de alcohol y/o cigarrillos a menores de edad.

5. No compre, use o distribuya pólvora: Estos comportamientos no están permitidos en Bogotá, con el ánimo de proteger la integridad de todos los ciudadanos.

6. Evite sacar su vehículo: Para esta fecha las vías se congestionan. En caso de que no tenga más opción, parquee en sitios permitidos.

7. No lleve armas: No lleve elementos que puedan poner en riesgo la integridad de otras personas. El porte y uso de armas de fuego está prohibido en Bogotá, con el ánimo de salvaguardar la vida.

8. Denuncie: Los miembros de la Policía están de su lado para protegerlo. Ante cualquier hecho sospechoso, comuníquese con su cuadrante o llame a la línea de emergencias 123.