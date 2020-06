¿Por qué bajó la velocidad de contagio en Bogotá si hay más gente en las calles?

Esta semana Bogotá sobrepasó las 61.000 empresas reactivadas, lo que se traduce en casi 450.000 personas que han regresado a sus labores. La alcaldesa Claudia López explicó las razones por las cuales, a pesar de esto, ha disminuido la velocidad de contagio.

Declaraciones entregadas por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, explican que en la ciudad, entre el 9 de mayo y finales del mismo mes, la velocidad de contagio del virus se desaceleró en un 42,9 %. La pregunta que muchos se hacen es ¿cómo es esto posible si se supone que hay más personas en las calles?

El más reciente informe de la reactivación económica en Bogotá muestra que en la ciudad ya se han reactivado 61.810 empresas, lo cual se traduce en el regreso a sus labores de casi medio millón de personas. Estos son trabajadores de los sectores de la construcción, manufacturas, comercio y servicios. Tenga en cuenta que en esta cifra no se incluyen los trabajadores que han laborado desde el inicio de la cuarentena por realizar actividades esenciales.

Incluso se espera que esta cifra aumente en los próximos días con la reapertura de los centros comerciales y demás zonas en la ciudad dedicadas al comercio.

Para la alcaldesa, el que la reactivación económica no haya disparado la velocidad de propagación del virus se debe a que “nos estamos cuidando y eso es lo que no debemos perder”. López dice que ha sido positivo no solo la implementación de protocolos de bioseguridad, sino también la segmentación por horarios para que estos sectores puedan adelantar sus operaciones.

“El comercio, entra a funcionar desde las 12 del mediodía y hasta las 12 de la noche; la construcción y manufactura arrancan desde las 10 de la mañana”, comenta. Esto ha mitigado las aglomeraciones en el espacio público y en el sistema de transporte de Transmilenio. A esto también se suma la promoción que ha tenido el teletrabajo.

“Lo segundo es el uso masivo de tapabocas. El 95 % de Bogotá está usando el tapabocas y lo está usando bien. Si usted ve en la calle a alguien que no lo lleva puesto, lo tiene en el cuello o sin cubrir la nariz, lo cual no sirve de nada, por favor llámele la atención con cariño. Recuérdele que es por su cuidado y por el de los demás”, recordó la alcaldesa.

Hay un tercer factor y es el de el testeo masivo que se hace en la ciudad y en el departamento. En Bogotá ya se han realizado más de 100.000 pruebas, lo cual ha permitido seguirle la pista a la ruta de contagio.

“Esa combinación de medidas nos está permitiendo lo que todos queríamos, trabajar y cuidarnos al tiempo sin que se nos dispare la pandemia. Depende de nuestra contribución y cultura ciudadana que podamos lograrlo”, concluyó la alcaldesa.