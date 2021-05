¿Por qué la hermana de Dilan Cruz rechazó invitación de Duque para participar del gran diálogo?

Denise Cruz indicó que en el 2019, cuando Dilan fue asesinado, el Gobierno nacional también invitó a su familia a un diálogo, el cual, según ella, terminó siendo un engaño, debido a que nunca hubo una disculpa por lo ocurrido con el joven. Otra de las razones es que no ven compromisos claros con los manifestantes.

El presidente Iván Duque convocó a organizadores del Paro Nacional y otras figuras al gran diálogo con el fin de lograr salidas al Paro Nacional que completa 13 días en el país. La familia de Dilan Cruz, el joven que fue asesinado en medio de las protestas de noviembre de 2019, fue invitada pero su hermana Denise Cruz anunció que no irían. ¿Por qué?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Denise indicó que su familia no asistiría al encuentro debido a que en el 2019, cuando Dilan fue asesinado, también fueron invitados una mesa de diálogo, pero, según ella, la conversación fue un engaño, debido a que nunca hubo una disculpa de parte del Gobierno Nacional por que ocurrió con su hermano.

“Este es un espacio similar al que ya se había convocado en diciembre del 2019, después de las protestas del 21 de noviembre, donde agentes del Estado violaron los derechos de cientos de manifestantes y donde mataron a mi hermano Dilan. Asesinato que hoy permanece en la impunidad y sobre el cual el Gobierno se ha negado rotundamente a pedir disculpas. Esto no es un diálogo, es un engaño que al parecer quieren repetir”, dijo la joven.

Además, según Cruz, en este diálogo no participaran las personas que se están movilizando ni las familias de las personas que han sido asesinadas por la Policía durante este Paro y el del 2019. “No participaremos porque este diálogo no tiene agenda,no tiene compromisos claros, no hay una actitud de rechazo del Gobierno hacia la violencia policial y por el contrario justifican sus crímenes”.

Finalmente, la joven invitó al Gobierno Nacional a realizar una mesa de diálogo con todas las familias de las víctimas de la violencia policial, con el fin de no solo de escucharlas sino de concertar mecanismos para evitar más casos de abusos.

“Con gusto participaremos de esta negociación que, entre otras, deberá tratarse de mecanismos para que haya justicia en casos de violencia policial, para eliminar la posibilidad de que la Justicia Penal Militar tenga casos de abuso y una reforma a la Policía para que crímenes como los de mi hermano Dilan no se repitan. Entonces le preguntamos a usted, presidente Iván Duque, ¿aceptaría una mesa de negociación sobre estos puntos?”, concluyó.

La familia de Dilan Cruz no ha sido la única en rechazar la invitación al gran diálogo, pues la cantante Adriana Lucía, quien también fue convocada, aseguró que no asistiría debido a que dice que no es a ella a quien el Gobierno Nacional tiene que escuchar.

En la tarde de este lunes, se realizó la primera reunión entre presidente Iván Duque y el Comité del Paro. Tras tras varias horas de diálogo, el comité anunció que no se llegó a ningún acuerdo, por lo que anunciaron nuevas manifestaciones para el 12 de mayo.