¿Por qué quedó libre el conductor que arrolló a un ciclista? Preguntas y respuestas claves sobre el caso

La muerte de José Antonio Duarte, un ciclista al que el conductor de un camión atropelló y lanzó por un puente, generó una avalancha de indignación. Aún más, teniendo en cuenta que el llamado a responder quedó libre. ¿Por qué? Acá, esta y otras preguntas sobre lo que viene en el caso.

Aunque las imágenes pueden ser dicientes, la última palabra la tiene la justicia. Desde el pasado fin de semana, muchas voces han cuestionado que permanezca en libertad el conductor del furgón que arrolló y lanzó desde un puente vehicular a José Antonio Duarte. Y es que en el video que capturó lo ocurrido en la mañana del pasado viernes 9 de octubre se observa cómo Duarte, quien transitaba por la ruta hacia el Castillo Marroquín en el municipio de Chía, Cundinamarca, es atropellado por el conductor del camión, quien tenía dos carriles libres para evitarlo. Lo más grave es que, por el impacto, el ciclista que transitaba por la parte más alta del puente de La Caro (6 metros, aproximadamente) cayó hacia el primer nivel.

Duarte no murió en ese instante, pero las lesiones fueron tan graves que para los médicos de la Clínica de la U. de La Sabana fue imposible salvarle la vida. Como agravante el mismo video muestra cómo el conductor, tras atropellar a Duarte, acelera y huye de la escena.

Esas imágenes, para muchos, son prueba irrefutable de que la acción fue premeditada y que la muerte de Duarte fue un homicidio. Sin embargo, como en cualquier caso, primero la Fiscalía debe realizar una audiencia de imputación. Y el juez, según la solicitud del ente acusador, es quién decide si el indiciado afronta el proceso judicial en libertad o en prisión. Por eso, el primer paso en este proceso es que se capture a quien conducía el camión que chocó a Duarte.

¿Por qué está libre el conductor del furgón?

La clave está en que el conductor huyó del lugar. De acuerdo con la Fiscalía, por esa razón no fue capturado en flagrancia y por este motivo no fue puesto de inmediato a sus órdenes o de un juez de garantías.

¿Qué se debe esperar para que inicie el proceso en contra del conductor?

El ente acusador aún está a la espera de los resultados de todo el material probatorio sobre el caso. Una vez se termine de recopilar se podrá realizar la audiencia de imputación. El caso fue asumido por un fiscal de vida de Zipaquirá, quien aguarda por los informes de los peritos .

¿Qué cargos enfrentaría el conductor?

Según primeros pronunciamientos, al indiciado le podrían imputar cargos por homicidio y omisión de socorro.

¿Se trataría de un homicidio culposo o doloso?

Las pruebas serán muy importantes para que se tipifique si se trata de un homicidio culposo (hechos accidentales) o doloso (hechos intencionales). En esto también puede incidir el hecho de que el conductor haya decidido escaparse de la escena. Si es doloso o culposo ya que en los delitos culposos, y más en casos de accidentes de tránsito, por lo general se hacen acuerdos y los procesados terminan en libertad.

¿Qué pasará con el camión?

Una vez se ocurrieron los hechos se realizó la incautación y reseña y en estos momentos el furgón está inmovilizado en los patios. Posteriormente se conoció que el conductor no era el propietario del vehículo, sino alguien contratado para movilizar transporte de carga.

¿Se suspenderá o cancelará el pase de conducir del implicado?

Seguramente sí. En el Código de Tránsito hay al menos dos razones para suspender una licencia de conducción que aplican en este caso. La primera y más importante es que hubo una muerte en un accidente de tránsito y se abandonó sin justificación el lugar de los hechos. La segunda depende más de si una decisión judicial así lo ordena.

¿Los dueños del vehículo tendría algún tipo de implicación?

En principio, no. Por lo menos es en lo que vienen trabajando las autoridades de tránsito, que han realizado modificaciones en las normas para buscar que los castigos apliquen solo para las personas que cometen delitos o infracciones, y no a los dueños de los vehículos. No obstante, eso también se definirá en el proceso judicial.

¿Por qué con la cámara de seguridad que captó el hecho no se identificó de inmediato al conductor?

El video de accidente será una parte importante del proceso. Este se conoció hasta el fin de semana, aunque el hecho ocurrió en la mañana del viernes. Desde entonces hubo varios cuestionamientos a por qué no se actuó de inmediato con esas imágenes, pero vale aclarar que las cámaras que captan de inmediato toda la información del vehículo y el conductor son las cámaras de detección automática que se empezaron a instalar desde el año pasado en Bogotá.

¿Tendría implicaciones la filtración del video de la muerte de Duarte?

Ese podría ser uno de los argumentos de la defensa para pedir que el conductor afronte el proceso en libertad o en prisión domiciliaria. Los dueños del vehículo ya han criticado que se haya filtrado el video, pues dicen que en redes sociales se hicieron públicas hasta las placas del camión, algo que les habría causado problemas de seguridad.

¿A la víctima se le puede achacar algún tipo de responsabilidad en su propia muerte?

Si bien la mayoría de voces han sido de indignación, también hay otras que consideran que el ciclista no tenía por qué transitar por el carril izquierdo de la vía. En este sentido, según varios colectivos de ciclistas, es inconcebible que a Duarte lo estén cuestionando y exponen dos motivos: el primero es la Ley 1811 (Ley probici), que dice que el ciclista puede ocupar un carril y que el carro que lo quiera adelantar debe tomar un metro y medio de distancia para eso; el segundo, que en ese tramo de la vía no hay ciclorruta, berma u otro tipo de infraestructura que sea exclusiva o prioritaria para ciclistas. Por otro lado, en algunas entrevistas los propietarios del camión han sugerido que la muerte fue producto de “algo” que pasó entre Duarte y el conductor. Ese “algo” es parte de la investigación que se adelanta.

¿El concesionario de la vía donde ocurrieron los hechos podría tener implicaciones?

Otro cuestionamiento que ha surgido es si la infraestructura del puente es idónea para evitar ese tipo de caídas tras un choque. Para muchos, no solo un ciclista sino cualquier vehículo podría salir despedido por el puente ya que las barandas no tienen una altura considerable.

Sin embargo, los propios voceros de biciusuarios consideran que habría que cambiar toda la infraestructura vial para protegerlos y que más allá de eso se debe trabajar en pedagogía para evitar esos hechos. Tras el caso, quizás pueda venir un llamado de atención para que los puentes de vías intermunicipales incluyan mayor seguridad para todos los actores viales, tal como ocurrió después del accidente de la retroexcavadora que cayó sobre un bus escolar en Suba, en 2004.