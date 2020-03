Por restricción de pico y placa se han impuesto 847 comparendos en Bogotá

El nuevo pico y placa del fin de semana y las modificaciones de la restricción durante la semana han dejado 847 descomparendos a vehículos particulares desde el sábado 7 hasta este martes 9 de marzo. Esto, según el último reporte entregado por la Secretaría de Movilidad en horas de la tarde de este martes, en el que también se informó sobre la inmovilización de otros 398 vehículos.

Las nuevas restricciones viales se dan debido a la alerta amarilla que decretó la Alcaldía de Bogotá el pasado viernes 6 de marzo. Esta vez la alerta fue decretada en toda la ciudad por lo que el Distrito impuso nuevas medidas viales.

Durante la semana la restricción para vehículos particulares y motos va desde las 6:00 a.m. hasta las 7:30 p.m. En los días pares, no se puede transitar los vehículos cuya placa termine en dígito par incluido el número (0). De igual forma, en este mismo horario no podrán circular en los días impares del calendario los vehículos cuya placa termine en 1-3-5-7-9.

Por su parte, los sábados se mantendrá la restricción desde las 6:30 a.m. hasta las 6:00 p.m., y los domingos y festivos, desde las 6:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. Cabe recordar que los vehículos exentos de esta restricción son los siguientes:

Así se han reportado los comparendos e inmovilizaciones durante los cuatro días que lleva la medida:

*Sábado 7 de marzo de 2020

Comparendos a motos: 168

Motos inmovilizadas: 88

Comparendos a vehículos: 162

Vehículos inmovilizados: 39

Total, comparendos 7 de marzo: 330

Total, inmovilizaciones 7 de marzo: 127

*Domingo 8 de marzo de 2020

Comparendos a motos: 33

Motos inmovilizadas: 32

Comparendos a vehículos: 58

Vehículos inmovilizados: 43

Total, comparendos 8 de marzo: 91

Total, inmovilizaciones 8 de marzo: 75

*Lunes 9 de marzo de 2020

Comparendos a motos: 153

Motos inmovilizadas: 102

Comparendos a vehículos: 134

Vehículos inmovilizados: 40

Total, comparendos 9 de marzo: 287

Total, inmovilizaciones 9 de marzo: 142

*Martes 10 de marzo de 2020 (corte 5:00 p.m.)

Comparendos a motos: 68

Motos inmovilizadas: 44

Comparendos a vehículos: 51

Vehículos inmovilizados: 10

Total, comparendos 10 de marzo (corte 5:00 p.m.): 119

Total, inmovilizaciones 10 de marzo (corte 5:00 p.m.): 54

