Portal de las Américas: manifestantes denuncian que lo usaron para cometer abuso policial

En videos quedó registrado cómo los uniformados ingresaron al lugar a un joven que grababa las manifestaciones y quien posteriormente apareció con heridas en su cabeza y cuerpo. Mientras la Alcaldía reprochó los hechos, desde la Policía señalaron que están verificando las cámaras y recopilando información para tomar medidas.

Una oleada de alertas apareció en la noche de lunes 3 de mayo en las redes sociales. En ellas se advertía que en el Portal de las Américas de Transmilenio la Policía tenían encerrado a un grupo de manifestantes, tras ser capturado en la zona. Lo reprochable es que alrededor de las 7:00 p.m. un joven, que en los últimos días había hecho transmisiones de las protestas, grabó el momento en el que fue llevado hasta el lugar. Luego apareció herido.

“Yo no me he prestado para darles gasolina a los que usan molotov, no he botado piedras, no me he puesto a devolver gases lacrimógenos. Hoy los tombos no venían a conciliar”, indicó Diego Luna, el joven que muestra en un videos cómo resultó herido, el cual difundió, según él, después de que pudo escapar del Portal.

Momentos antes, Luna estaba en uno de los puntos en que había bloqueos junto al portal. Subió a un puente peatonal, desde donde comenzó a narrar lo que veía hasta que el Esmad entró a dispersar a las personas que estaban bloqueando la calle. Ahí unos uniformados lo vieron y subieron al puente. Él corrió para huir por el otro extremo, pero se encontró con otros policías, que lo llevaron al Portal.

Durante el traslado él les insistió que no estaba haciendo nada malo, más allá de grabar, y pidió que le dijeran las razones por las cuales se lo estaban llevando, pero lo único que los uniformados le dijeron fue que él intentó correr. Ya en el lugar otro policía le dijo que levantara las manos para una requisa. Hasta ahí queda la primera transmisión, pues le pidieron guardar el celular.

“Apenas me quitaron el celular, me empezaron a tirar puños y a tirar al piso, me empezaron a jalar de la capota y uno de ellos me empezó a pegar con un bolillo entre las piernas”, dijo Luna, a quien luego otro uniformado le habría pegado en la cabeza, por lo que empezó a sangrar.

Sumado a esto, contó que lo llevaron a una sala en la que había por lo menos otros 11 hombres e indicó que olía a gas lacrimógeno, que afectaron sus ojos. Además, escuchó a mujeres llorando, incluso alcalzó a ver a una de ellas. Aunque en una última transmisión indicó que ya se encontraba en su casa, advirtió que no lo soltaron, sino que finalmente huyó.

“Lo que sabemos es que en los alrededores del portal las personas denunciaron que estaban disparando con armas de fuego y eso aumentó la preocupación. Además, tenemos reportes de policías sin identificación que llegaron en camionetas y se llevaron a personas y aunque este fue el caso más visible, también recibimos reportes de casos de agresiones en El Tintal, en inmediaciones de la biblioteca”, dijo Lina Porras, investigadora del observatorio de violencia policial de Temblores.

Ante los hechos, Transmilenio emitió su voz de rechazo y anunció que acompañará las investigaciones, mientras que la alcaldesa Claudia López, calificó el hecho como inaceptable, ya que se trataría de 10 jóvenes que habrían sido llevados al portal sin autorización, por miembros de la Policía Metropolitana y el Esmad. “La Policía no puede detener arbitrariamente a nadie y golpearlo, y mucho menos en una sede pública, que está hecha para servirlos, no para agredirlos. Vamos a estar en cada punto con defensores de DD.HH. Bogotá ya sabe lo que es vivir un 9S, lo que es tener una masacre de jóvenes por cuenta del uso de armas de forma indiscriminada, por algunos miembros de la fuerza pública”.

Por su parte, el mayor general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, informó a este medio que se encuentran con la Secretaría de Gobierno recopilando la información de las cámaras, los guardias y testigos en la zona. “Vamos a hablar con la víctima para tener un panorama ajustado a la realidad, porque lo que uno ve es mucha desinformación”. Así mismo, se está realizando la identificación de los uniformados y se abrirán investigaciones.

Debido a los reiterados casos de manifestantes retenidos por largos periodos antes de ser judicializados o sancionados, la alcaldesa López ordenó a la Policía indicar inmediatamente al PMU, en cada punto que se intervenga, el nombre del detenido, la razón y el lugar a donde es trasladado, con el fin de aclarar los procedimientos. Por lo pronto se espera nueva información de lo que ocurrió en las Américas y en especial del trato que se le dio a los capturados en el lugar.

Hasta el momento, se han registrado en siete días de marcha 153 policías y 140 manifestantes heridos, de los cuales 123 fueron lesiones menores. De los 17 restantes, seis siguen hospitalizados y once han sido heridos en los ojos. A esto se suma el reporte de la Defensoría del Pueblo que reporta la posible desaparición de 15 jóvenes en medio de las manifestaciones.