Posponga sus vueltas de impuestos: este sábado no atenderán SuperCades

La atención se restablecerá a partir del lunes 21 en el horario habitual, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Para muchos bogotanos, los sábados son los mejores días para realizar sus vueltas y trámites. Sin embargo, si usted tenía previsto acudir este 19 de mayo a alguno de los seis SuperCades en la ciudad para algún trámite relacionado con impuestos tendrá que posponer la diligencia. El Distrito anunció este viernes que no habrá atención en ninguno de estos centros de atención especializada.

Según la Secretaría de Hacienda, sumado a la celebración del Día de la Familia por parte de los funcionarios, la razón de los cierres es que este viernes será una jornada intensa porque vence el plazo para que los contribuyentes del ICA declaren y paguen el impuesto.

Los SuperCADE donde no habrá atención son CAD, 20 de julio, Américas, Suba, Bosa y Calle 13. La administración manifestó que el servicio se restablecerá a partir del lunes 21 en el horario habitual, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Hacienda recordó también que hoy vence el plazo para pagar el ICA, por lo que elevó un llamado a los contribuyentes del Régimen Común que el año pasado tuvieron a cargo un impuesto ICA de 12’457.000 o más, para que declaren los ingresos recibidos durante los dos primeros meses del presente año.

“Los contribuyentes pueden hacer los trámites desde la oficina virtual, ingresando a través del portal web www.haciendabogota.gov.co. Para hacer la liquidación del ICA y determinar el valor del impuesto por pagar, se debe tener en cuenta la información de los ingresos obtenidos durante el período y aplicar la tarifa correspondiente al código de la actividad económica desarrollada”, explicó el Distrito.

La administración advirtió que, si la declaración es presentada después de la fecha límite, se generará la sanción de extemporaneidad, más los intereses por mora correspondientes. La sanción nunca podrá ser inferior a la mínima establecida, que para 2018 es de $208.000.

* * *

