Presidente Duque retiró la reforma tributaria del Congreso

En una alocución con todos sus ministros, el mandatario anunció que retirará la reforma para crear un nuevo texto.

Después de cuatro días de tensión en medio del paro nacional, el presidente Iván Duque anunció que retirará el texto de la reforma tributaria del Congreso. En una alocución con todos sus ministros, excepto el de Hacienda, el presidente Iván Duque pidió que se retirara la propuesta vigente para “tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”.

El presidente comenzó su discurso asegurando que el único propósito de la reforma original era darle estabilidad fiscal, continuar con los programas sociales y dar condiciones de crecimiento frente a los efectos de la pandemia por covid-19. Duque, que en ningún momento mencionó a las movilizaciones ciudadanas de los últimos días, comentó que desde el viernes anunció la disposición de crear una nueva iniciativa “a partir de los consensos” y, por esta razón, ahora pedía el retiro del texto para este fin.

“No es un capricho, es una necesidad”, comentó el primer mandatario frente a la reforma, para luego decir que la discusión nunca fue si debía ser retirada o no, sino que se debían garantizar los programas sociales a través esta. Como en anteriores ocasiones, Duque hizo un listado de los varios programas sociales creados por el Gobierno durante la pandemia (Ingreso Solidario, PAEF, matrícula cero, etc) y sentenció que “deben mantenerse”.

El primer mandatario reconoció que en estos días ha hablado con diferentes sectores económicos, partidos políticos y personas de la sociedad civil que” han aportado valiosas ideas para lograr esta financiación”. Vale recordar que la propuesta gubernamental buscaba los recursos para mantener las ayudas dadas durante la pandemia y, al mismo tiempo, cubrir el hueco fiscal que se venía gestando desde hace unos años y que se agudizó con la crisis sanitaria.

Bajo esta guía, las propuestas apuntarían a que haya una sobretasa de renta temporal a las empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos de forma transitoria, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad.