Hablamos con el coordinador del Planetario de Bogotá, Carlos Augusto Molina, sobre los principales eventos que, para este año, deben tener en cuenta los amantes de la astronomía. Lluvias de estrellas y eclipses lunares serán vistos desde Colombia.

“Cuando miras el cielo y fijas una estrella, si sientes escalofríos bajo la piel, no te abrigues, no busques calor, no es frío, es solo amor”, escribió el poeta Kahlil Gibran. Y es que no hace falta ser astrónomo para sentir encanto por el firmamento y todos los fenómenos que lo acompañan, ya que muchos astros, a pesar de encontrarse a miles de años luz de la Tierra, pueden sentirse tan cercanos que alcanzan el punto de despertar, cuanto menos, asombro.

2020 estuvo acompañado de impactantes acontecimientos, como lo fue la conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno, el eclipse solar en diciembre (visto en gran parte de América del Sur) y el paso del cometa Neowise (que no volverá a verse a simple vista sino hasta en unos 6.700 años).

Lea también: ¿Se puede ver el cometa Neowise desde Bogotá?

Según el coordinador del Planetario de Bogotá, Carlos Augusto Molina, el calendario de 2021 de fenómenos astronómicos visibles desde Colombia está acompañado, principalmente, de lluvias de estrellas y eclipses lunares.

“Como todos los años vamos a tener un calendario nutrido de lluvias de estrellas (que son, esencialmente, la estela que dejan los cometas en su paso cerca del sol) entre ellas las de agosto y diciembre. Entonces vamos a tener Gemínidas, Leónidas y Acuáridas…” detalla el astrónomo al explicar que el nombre que reciben estas lluvias corresponde a la constelación en la que son vistas. Por ejemplo, las que ocurren viendo hacia Géminis, son llamadas Gemínidas, las de Leo, Leónidas, y así sucesivamente.

Las más protagónicas de estas serán las Perseidas (viendo hacia la constelación de Perseo) el 12 de agosto, y las Gemínidas del 13 de diciembre.

Para disfrutar de este espectáculo, Molina recomienda viajar hacia terrenos donde la contaminación lumínica (como la que presenta la ciudad de Bogotá) no entorpezca el avistamiento. En 2021, esto puede ser una excelente excusa para apoyar al turismo rural, el cual se ha convertido en uno de los sectores más prometedores para la reactivación económica de la capital y Cundinamarca. También hay que tener en cuenta las condiciones climáticas del día, como contar con una noche despejada.

Le puede interesar: El turismo emerge en Cundinamarca

En cuanto a los eclipses, el astrónomo explica que estos periódicos y recurrentes, además de que su visibilidad depende de en qué punto del planeta se encuentre la persona y del tipo de alineación que se experimente, como lo es Sol - Tierra - Luna (eclipse de Luna), o Sol - Luna - Tierra (eclipse de Sol.

Este año no habrá eclipses de sol visibles desde Colombia (el último se registró en 1998), pero si eclipses de Luna, específicamente el 26 de mayo y el 19 de noviembre. “En los eclipses totales de Luna, esta se enrojece cuando pasa por las sombras de la Tierra debido a un fenómeno de dispersión de la luz del Sol cuando atraviesa nuestra atmósfera”, explica el Planetario de Bogotá en su página web.

Pero más allá de los fenómenos astronómicos, el calendario del Planetario de Bogotá para 2021 contará con algunas efemérides y eventos importantes, como lo es el descenso de la Misión Mars Rover 2020 de la Nasa en el planeta Marte, el cual está previsto para el 18 de febrero. El objetivo de esta es explorar la posibilidad de vida pasada o actual en el planeta rojo. Hay que recordar que la colombiana Diana Trujillo participa en este proyecto.

El 13 de marzo 2021 se celebra los 240 años desde que el astrónomo inglés, William Herschel, descubrió Urano; el 12 de abril se cumplen 60 años desde que el cosmonauta Yuri Gagarin quien se convirtió en el primer ser humano en el espacio; el 27 de diciembre se conmemoran los 450 años de Johannes Kepler quien describió las órbitas elípticas de los planetas.

Más allá de todo esto, 2021 también es un año para celebrar y sentir orgullo por el trabajo en materia de astronomía que se hace desde el Planetario de Bogotá, ya que este fue elegido como la sede principal de la Asociación de Planetarios de América del Sur, mientras que su coordinador, Carlos Augusto Molina, fue seleccionado como el vicepresidente de esta importante asociación ¡Felicidades!