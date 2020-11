¡Prográmese! Habilitan el ingreso de personas en 13 humedales de Bogotá

Los ciudadanos podrán ir de manera gratuita y sin inscripción previa de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, para realizar actividades de recreación pasiva como caminar, contemplar el paisaje y avistar aves.

La Secretaría de Ambiente informó que a partir de este martes 10 de noviembre se permitirá la entrada de personas a 13 humedales de Bogotá. Se trata de Santa María del Lago, Jaboque, El Salitre, Córdoba, Juan Amarillo, Torca-Guaymaral, La Conejera, Techo, El Burro, La Vaca, Tibanica, El Tunjo y Meandro del Say.

Lea: Murió perrita callejera que fue violada y apuñalada en un humedal de Bogotá

Los ciudadanos podrán ingresar entre 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde de manera gratuita y sin previa inscripción pero acatando todas las medidas de autocuidado para realizar actividades de recreación pasiva como caminar, contemplar el paisaje y avistar aves.

De esta manera, no podrán asistir si tienen síntomas asociados al Covid-19, deben usar tapabocas durante toda su permanencia en el ecosistema, mantener el distanciamiento físico, no permanecer más de dos horas dentro del humedal y no sobrepasar las 10 personas por grupo.

Lea: Reapareció el Martín pescador en el humedal Córdoba de Bogotá

El Distrito puso a disposición de la ciudadanía una oferta de seis caminatas ecológicas guiadas por profesionales de la Secretaría de Ambiente, para grupos de máximo 10 personas. Estas actividades sí requieren previa inscripción en la página web de la entidad http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/caminatas-ecologicas y se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

-11 de noviembre a las11:00 a.m. en el humedal El Salitre.

-17 de noviembre a las 11:00 a.m. en La Conejera.

-21 de noviembre a las 11:00 a.m. en el humedal El Tunjo.

-24 de noviembre a las 11:00 a.m. en el humedal La Vaca.

-28 de noviembre a las 11:00 a.m. en el humedal Jaboque.

El Espectador en video:

-30 de noviembre a las 11:00 a.m. en el Tibanica.

La Secretaría de Ambiente evaluará el comportamiento ciudadano y determinará cómo será la oferta de recorridos para los próximos meses. Según la entidad, de la buena conducta y responsabilidad de las personas dependerá que estos escenarios continúen habilitados. A la fecha, más de tres mil personas han visitado los humedales que estaban previamente habilitados.

“Los humedales son, además de aulas educativas naturales para que aprendamos sobre nuestra biodiversidad y ecosistemas, lugares ideales para relajarnos y entrar en contacto una vez más con la naturaleza. Siempre hay que disponer bien de todos los residuos que entran y salen de los humedales”, afirmó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Cabe resaltar que en los humedales está prohibido arrojar basuras, montar bicicleta u otro medio de transporte, acudir con mascotas, acampar, hacer reuniones, usar dispositivos de sonido, fumar y realizar fogatas, entre otras actividades que puedan afectar la fauna y flora que habitan estos ecosistemas.