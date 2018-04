¡Prográmese! Habrá picnic literario en Bogotá

La jornada irá desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., este domingo 8 de abril, y contará con presentaciones de libros, charlas de autores, conciertos, talleres y proyecciones.

Si está buscando un plan familiar para este domingo, una de las opciones puede ser el picnic literario que realizará el Distrito y el Instituto Distrital de las Artes -Idartes en el Jardín Botánico, el encuentro comenzará a las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Entre las actividades que podrán disfrutar los visitantes serán presentaciones de libros, charlas de autores, conciertos, talleres y proyecciones, este espacio, que hace parte de las diferentes actividades del Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer es volar”, comenzará a las 10:00 a.m. con talleres, trueques literarios, proyección del domo del Planetario de Bogotá y una de las novedades: recorridos por el jardín en tono literario hasta las 4:00 p.m.

Además, después de las 11:00 a.m., la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara ofrecerá un Concerto grosso No. 11 en Mi mayor y Concerto grosso No. 12 en re menor "Follia" (Francesco Geminiani), Sinfonía Andina (Pedro Sarmiento) y Oración del Torero (Joaquín Turina).

“Este año decidimos pasar los pícnics literarios en el Jardín Botánico de Bogotá para los domingos, pensando en las familias y en beneficiar a más personas. Adicional a este espacio de abril, volveremos el 8 de julio y el 7 de octubre con una programación variada de actividades culturales y artísticas, que tienen como centro la literatura, el libro y la lectura”, indicó Alejandro Flórez, gerente de Literatura del Idartes.

La entrada al Jardín Botánico tendrá un costo para adultos de $ 2.700 y para niños, de 3 a 12 años, $ 1.400.



***

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook