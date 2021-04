¿Qué está pasando con la vacunación en Bogotá?

La Secretaría de Salud informó que hacen falta alrededor de 26.000 de segundas dosis de Sinovac. El Gobierno Nacional se comprometió a entregarlas el domingo, mientras las EPS se encargarán de aumentar la toma de pruebas PCR ante el tercer pico.

Las alertas se encendieron en Bogotá ante el desabastecimiento de segundas dosis de Sinovac en algunos de los puntos de vacunación como el Movistar Arena, donde varias personas tuvieron que devolverse a sus casas sin ser inmunizadas pese a que tenían cita. Aunque el problema no se dio en toda la ciudad, el llamado fue para quienes están agendados para este viernes y sábado, pues varios serán reprogramados hasta que el Gobierno Nacional entregue más dosis.

De acuerdo con el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, la falta de los biológicos se debe a que en la capital se optó por hacer convocatorias de vacunación a la par que se estaban agendado citas, lo que hizo que aparecieran más personas de las que se tenían previstas.

“Es complejo el proceso con tantos grupos poblacionales y etarios. El agendamiento es efectivo los tres primeros días, pero luego comienza a decaer porque hay grupos que no son fáciles de encontrar, tiene mal los datos o no asisten a las citas. Nuestro propósito es avanzar en la inmunización con las convocatorias por pico y cédula que hemos hecho”, dijo Gómez.

Pero además de esto, el desabastecimiento se ha dado porque el Gobierno Nacional no ha entregado más dosis de Sinovac, lo que ha retrasado los procesos. “De acuerdo a la información que recibimos por parte del Ministerio de Salud, el domingo llegarían más dosis de este biológico y nos pondríamos al día con las personas que aún no han podido recibir su segunda dosis. Este retraso es de pocos días y no afecta la inmunidad de esta población”, indicó Gómez.

Para dirimir los retrasos se requieren alrededor de 26.000 dosis, por lo que si se hace entrega de las vacunas en los tiempos dados por el Distrito, las personas a las que les han incumplido volverían a agendarse para los primeros días de la otra semana y se garantizaría que el retraso no comprometería la seguridad de la vacuna.

En Bogotá se están aplicando tres tipos de vacuna: Pfizer, que se ha destinado al personal médico de la primera y segunda línea; Sinovac, con la que ha avanzado la vacunación de mayores de 70, y más recientemente se comenzaron a aplicar Astrazeneca a la misma población etaria.

Con respecto a esta última y los temores por los posibles efectos secundarios, Gómez indicó que para la ciudad la vacuna es segura. “Nos genera tranquilidad. No podemos negar los datos que se han dado a conocer, sin embargo el riesgo de que la vacuna genere un tromboembolismos, que se han presentado principalmente en mujeres entre los 20 y 59 años, es enormemente bajo con respecto al riesgo de adquirir la enfermedad. La mejor vacuna es la que está disponible”, aseguró Gómez.

El reto del Distrito es continuar con la vacunación masiva en la ciudad, que dependerá de la cantidad de dosis que entregue el Gobierno Nacional. Según Gómez, aún se requieren cerca de 100.000 primeras dosis para finalizar con la vacunación de los mayores de 70 años, por lo que, ante la llegada del tercer pico se acordó con las EPS reforzar la toma de pruebas PCR y la instalación de 175 puntos para facilitar este proceso.

Hasta el momento, en Bogotá se han aplicado 423.753 primeras dosis y 130.949 refuerzos, con lo que se ha avanzado en la inmunización del 7,73% de los habitantes de la ciudad, mientras que la Secretaria de Salud reporta que hasta el momento se tienen registrados 15.769 contagios activos y una ocupación del 70% en las unidades de cuidados intensivos (UCI), con 1.076 camas ocupadas por personas contagiadas.