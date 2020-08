¿Qué hacer y a dónde ir durante la “nueva realidad”?

La próxima semana reabrirán sectores económicos que estaban cerrados hace cinco meses. Cumplir con los días, horarios y el autocuidado será clave para evitar un rebrote de COVID-19 y garantizar el éxito de la reactivación.

Los bogotanos tendrán que seguir cambiando el chip, y más ahora cuando la ciudad se alista a levantar la mayoría de restricciones que empezaron a regir a mediados de marzo con la cuarentena y que terminarán en septiembre con la denominada “nueva realidad”. En estos cinco meses, debido a la pandemia, los capitalinos tuvieron que encerrarse, acostumbrarse a trabajar desde casa (los que tenían empleo), a salir por días a tareas esenciales y evitar aglomeraciones.

Si bien el virus sigue en la ciudad y, de hecho, las cifras indican que hoy sobrepasaría los 200 mil contagios, llegó el momento de soltar un “poco la rienda” y darle respiro a la economía. A partir de la próxima semana se reactivarán sectores que por meses pidieron reapertura gradual de la economía, para poder sobrevivir. No obstante, es importante destacar que se viene un período en el que el éxito dependerá de la sensatez de los ciudadanos, pues el fin del confinamiento no significa el fin de la amenaza y menos de mantener el autocuidado.

Al uso obligatorio del tapabocas, del lavado constante de manos y la desinfección de superficies, lo importante de esta “nueva realidad” será evitar que coincidan en las calles más de cuatro millones de ciudadanos y, de paso, las aglomeraciones, que son un foco de contagio. Para eso la administración, junto con su equipo de epidemiólogos y expertos en salud pública, diseñaron un esquema “4x4”, que autorizó a los diferentes sectores operar solo por cuatro días. Así, unos podrán abrir de lunes a jueves y otros de jueves a domingo.

Como los jueves será el día en el que casi todos podrán salir, el Distrito estableció medidas y horarios para reducir el riesgo. Asimismo, se mantiene la medida de pico y cédula para hacer compras en grandes superficies y almacenes de cadena, negocios que tendrán que seguir garantizando el ingreso gradual de compradores y el control de aforo. Para lo único que no aplicará pico y cédula es para farmacias, servicios de salud y restaurantes.

En detalle

Empecemos por detallar las actividades que podrán realizarse de lunes a jueves. Según el decreto que regula la nueva normalidad, se trata del comercio al por mayor, la industria manufacturera y toda su cadena (producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte y distribución), y las actividades profesionales, técnicas, de consultorías, de avalúos y de servicios en general, que deberán establecer un 70 % de teletrabajo. En cuanto a la manufactura, el horario permitido será de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., para evitar multitudes en el transporte público.

El otro grupo operará entre jueves y domingo, hasta las 9:00 p.m. En estos días se podrán reabrir sectores como el comercio al por menor de bienes y servicios no considerados esenciales o de primera necesidad, actividades inmobiliarias, museos, peluquerías y salones de belleza, autocines, autocultos y otros eventos autorizados con vehículos, así como actividades de producción cinematográfica, de video y programas de televisión, grabación de sonido y edición de música.

En esta categoría también entran los locales gastronómicos que participarán del programa “Restaurantes a cielo abierto”, que adelantan la Secretaría de Desarrollo Económico y la Defensoría del Espacio Público. Estos podrán atender de jueves a domingo en sus locales comerciales, garantizando un aforo de máximo 30 % de su capacidad, un distanciamiento físico de dos metros entre clientes y medidas de bioseguridad. El resto de días podrán vender a domicilio.

Otra clave de la apertura de restaurantes y gastrobares es que, a diferencia de los lineamientos nacionales, en estos se permitirá la venta de alcohol, aunque el Distrito fue enfático en hacer un llamado a la moderación y al consumo responsable, para evitar situaciones que puedan propiciar contagios.

Más flexibles

El sector de la construcción es uno de los más beneficiados, gracias a las buenas prácticas desde que retomaron obras. Estas labores están permitidas, tanto en zonas residenciales como no residenciales, de lunes a sábado. Eso sí, en zonas no residenciales el horario de ingreso será después de las 10:00 a.m. y hasta las 7:00 p.m.

En medio del plan serán muchas las actividades que, más allá de las medidas de autocuidado, no tendrán restricción de días ni horario. A los negocios de abastecimiento y adquisición de bienes de primera necesidad, como medicamentos, se sumarán los profesionales que cuidan a niños o ancianos, las emergencias veterinarias, los servicios funerarios, los hoteles y moteles, las actividades de logística y carga, las bibliotecas, los parqueaderos, las actividades científicas, los servicios de limpieza y vigilancia, y las actividades de fabricación, compra y venta de bicicletas.

Otro sector que tuvo muchas peticiones de reapertura, y que ahora estará a disposición de los ciudadanos, son los parques, senderos y la ciclovía. Estos se reabrirán con ciertas condiciones, en sus horarios habituales, de domingos y festivos. Los megaparques, como el Simón Bolívar y El Tunal tendrán dos puertas de ingreso y dos de salida para controlar que no se supere un 35 % del aforo. A estos se suman otros 65 parques, en su mayoría vecinales, que estarán para el disfrute de la ciudadanía, pero en los que no se podrán usar los parques infantiles y se deberá contar con alcohol y gel en los baños públicos.

Para garantizar la movilidad en transporte público se ampliará el aforo en Transmilenio y se reactivará el transporte intermunicipal. La ciudad empieza una nueva etapa en la que quedará atrás el confinamiento obligatorio y se dará paso a una era en la que debe primar el acatamiento de las medidas de bioseguridad y la prudencia de cada ciudadano para no tener que volver al encierro.