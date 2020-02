"Que lo sucedido sea abordado con prudencia": médico que mató a tres delincuentes en Bogotá

En una carta, el médico dijo que algunos medios de comunicación han requerido sus declaraciones y conocen su identidad y su ubicación, por eso pidió que, por razones de seguridad personal y la de su entorno familiar, no se den a conocer estos datos.

“El médico”, como es nombrado en los medios de comunicación y como él mismo se denomina, emitió una carta dirigida a los medios de comunicación. Por medio de su abogado, Hernando Benavides, el hombre que le disparó a tres sujetos en un puente peatonal de la localidad de Usaquén (en el norte de Bogotá), en medio de un hurto del cual dice haber sido víctima, explicó nuevamente los hechos y pidió que lo ocurrido sea tratado con prudencia.

“Como es de conocimiento público, el 30 de enero de 2020 fui víctima de un franco ataque por tres individuos armados con revólver y cuchillo, quienes me interceptaron en el puente peatonal ubicado en la Avenida 9 con calle 123, causándome heridas en mi rostro y cuerpo, no sin antes dejarme conocer sus intenciones de pegarme un tiro y meterme al carro del que habían descendido momentos antes”, narró.

Continuó diciendo que algunos medios que han requerido sus declaraciones conocen su identidad y su ubicación por lo que pidió que, por razones de seguridad personal y la de su entorno familiar, no se den a conocer estos datos.

“No pretendo eludir de manera alguna el deber de dar información que corresponda a través de medios, pues soy sabedor de la importante labor que los periodistas cumplen de informar a la sociedad en general. Solicito, con el debido respeto, teniendo en cuenta que los hechos son materia de investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que lo sucedido sea abordado dentro de un marco de prudencia”, indicó.

Agregó que en el momento que considere oportuno contará a la ciudadanía “cómo ocurrieron los hechos, la difícil e insuperable situación que viví y los detalles de mi reacción para defender mi vida, que no son otros que los expuestos por el abogado que me asiste”. En suma, dijo que no conoce el expediente por la reserva de las diligencias recaudadas por el Fiscal del caso y los investigadores.

“En estos momentos tan difíciles que atravesamos, mi familia y yo, agradecemos con humildad los comentarios considerados, expresiones de solidaridad y las opiniones objetivas de los medios informativos, redes sociales y de la ciudadanía.

Al terminar, firmó la comunicación como: “El Medico”.

* * *

