¡Que no lo estafen! En Bogotá están llegando cartas en las que se promete saldar impuestos

En las misivas se invita a las personas a realizar pagos en determinadas cuentas bancarias para recibir los supuestos beneficios.

La emergencia causada por el COVID-19 ha sido aprovechada por los delincuentes para robar a las personas mediante medios digitales. Tal es el caso que denuncia la Secretaría Distrital de Hacienda al comunicar que terceros están suplantando su identidad para enviar cartas a los correos electrónicos y direcciones residenciales de las víctimas, a las que se les notifica supuestos beneficios para saldar sus impuestos.

“Adjunto encontrará su recibo oficial de pago vigencia 2020, junto a los números de cuenta donde debe realizar la donación del 10 % del pago que en esta ocasión será de $1′269.000, para que sea efectivo su pago y paz y salvo”, se lee en una de estas cartas, la cual, a renglón seguido, pone los números de cuentas asociadas a Bancolombia y Davivienda.

Hacienda también detalló que en estas cartas no solo se suplanta la identidad de la secretaría, sino también la firma de algunos de sus funcionarios, además de los logos de la Alcaldía de Bogotá, por lo que a primera vista las víctimas creen que son reales.

No obstante hay varios detalles que puede identificar una persona para dudar de si el documento es o no legítimo. Lo primero es que estas misivas no tienen nombre y apellido del destinatario, simplemente están dirigidas a un señor (a) propietario (a).

Lo segundo es que están marcadas como “Información Urgente” y el asunto del correo es bastante intimidante, además de la falta de tildes y demás errores ortográficos en su escritura.

Finalmente, invitan a llamar a unos números telefónicos en un plazo determinado. “Bajo este escenario, la Secretaría de Hacienda les recuerda a los ciudadanos que NO existe ninguna línea 018000 para que los ciudadanos llamen a realizar acuerdos de pago. Tampoco tiene números fijos o celulares para recibir llamadas”, comunicó.

El tema ya es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Se invita a la ciudadanía a reportar los casos que generen sospecha para que las autoridades puedan identificarlos y adelantar las respectivas pesquisas.

Les recordamos a nuestros lectores que los alivios tributarios producto de la cuarentena han sido publicados por este medio. De igual forma, recomendamos hacer el proceso de pago de estos por medio de la página web oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda.