Lo denunciaron ante los entes de control

“¡Que pague!”: el reclamo de varios comerciantes al alcalde de Madrid

A meses de terminar su gestión, crecen las quejas contra Orlando Cardona, alcalde de Madrid (Cundinamarca). Seis comerciantes y empresarios dicen que el mandatario les ha incumplido obligaciones contractuales. Pese a que lo denunciaron ante los entes de control, él se defiende diciendo que no ha cometido irregularidades y que “las instancias judiciales serán las encargadas de estos casos”.

Y es justo ese argumento de Cardona el que llevó a los supuestos afectados a reiterar su llamado a las autoridades, pues a la fecha el único proceso contra del mandatario es el que le abrió el pasado 23 de julio la Procuraduría, por la “presunta omisión de pagar a una ferretería de Madrid materiales para obras del municipio”.

De forma verbal

El dueño de una ferretería, el de una constructora y una artista dicen haber cometido el mismo pecado: confiar en la palabra de Cardona, que aprovechando la amistad y su investidura les pidió de manera verbal materiales y trabajos (sin que mediara un contrato), que a la fecha supuestamente no les ha pagado.

El primer caso, y el único con investigación formal, es de 2017, cuando el alcalde le pidió a Luis A. Ochoa, propietario de Depósito y Ferroeléctrico el Precio Justo, que le fiara materiales para obras. Accedió, teniendo en cuenta que le habían cumplido en contratos anteriores. Producto del acuerdo verbal, Óscar Velasco, secretario de Obras, hizo pedidos que sumaron $186 millones.

Cuando Ochoa fue a cobrar, el alcalde le respondió: “No sé a qué hora se endeudó el ingeniero con usted. Debo revisar”. A partir de ahí no le volvió a contestar llamadas. A pesar de que un fallo de junio de 2018 ordenó al municipio pagarle la deuda, ha pasado un año y, asegura, no le han cumplido.

Una historia similar relata Humberto Leal, dueño de HL Construcciones. En enero de 2017 Cardona le pidió remover tierra, basura y escombros del lote Guatemala. El acuerdo verbal lo concretó con el secretario de Obras, quien se comprometió a pagarle $380 millones. Le pidieron celeridad, pues debía estar listo antes de la visita de la ministra de Educación, Yaneth Giha, quien inspeccionaría el lugar para construir un colegio.

Para acelerar la labor, la Alcaldía prestó las máquinas del municipio. En dos semanas el terreno estuvo limpio. Al entregar la obra, el empresario buscó al alcalde para que le pagara . “Me dijo que eso lo haría a través de otro contrato”, señaló Leal. En adelante, no volvió a saber de él. Quedó endeudado y tuvo que vender sus bienes para pagar.

A ellos se suma Sindy Zárate, artista que elaboraba obras con neumáticos, a quien Cardona convenció de hacer un jardín ecológico en el lote Guatemala, para el cual también le facilitaron la maquinaria del municipio. Ella contrató a cinco personas y solicitó un crédito por $2,5 millones para los materiales. El Jardín Ecológico Madrid Excelente costó $10 millones.

Aunque el alcalde promocionó la obra el 8 de abril de 2017 como un logro de su administración y a la inauguración fueron varios funcionarios, cuando Zárate le cobró la respuesta la dejó fría. “La única vez que me contestó me dijo que pensó que mi trabajo había sido una donación. Que revisaría y me contactaría, pero no lo hizo”.

A las quejas de estos tres ciudadanos se suman otros pleitos que hoy enfrenta el alcalde ante los tribunales. Se trata de las denuncias de los consorcios Sosiego, Madrid y Megaobras, que pese a que ganaron contratos en la pasada Alcaldía, las obras fueron recibidas por las interventorías a satisfacción y cuentan con acta de finalización y orden de liquidación, el alcalde les ha puesto “trabas” para pagarles.

Según el arquitecto Andrés Roa, coordinador de los tres proyectos, las dificultades comenzaron, primero con el incumplimiento en los pagos parciales, y luego con los reparos que hizo la administración a los trabajos. Resalta que pese a que en enero de 2018 la Alcaldía convocó a audiencias para la liquidar los contratos y el secretario de Obras recomendó pagar, no ha pasado nada. “Cuando le pregunté al secretario dijo: ‘El alcalde no va a pagar eso, porque es de la administración pasada’”, expresa Roa.

Roa solicitó una conciliación ante la Procuraduría, la cual no surtió efecto y los tres consorcios llevaron sus casos ante los jueces administrativos. Dos de las demandas fueron admitidas y otra está en revisión. Como estos, todas las investigaciones (salvo el de la ferretería), están en etapa preliminar.

“He actuado apegado a la ley”

A pesar de la lista de quejas, el alcalde Cardona tiene una respuesta para todo. Frente a los casos de los tres ciudadanos que denunciaron los incumplimientos a los acuerdos verbales, el mandatario explica que en el caso del dueño de la ferretería sí le pagaron y que desconoce que exista un fallo judicial; sobre el que limpió el lote Guatemala afirma que esos trabajos los hizo el municipio, y de la artista del ecoparque dice que no la conoce.

En cuanto al pleito con los tres consorcios, rechaza la insinuación de que sea una persecución, por haber sido obras de la pasada administración. “Nos corresponde pagar, pero en la revisión que hicimos había situaciones por resolver. Estas obras tuvieron problemas y siguen en problemas”, argumenta. Cardona se negó a dar más detalles, pues “son situaciones en investigación” y no quiere entorpecer los procesos. Insistió en que todo su proceder está registrado en actas.

Ante la situación y lo infructuoso de su lucha, los denunciantes presentaron sus casos ante la Fiscalía Anticorrupción, que recibió el acervo probatorio, para establecer si investiga a Cardona.

La lista de demandas promovida por diferentes contratistas contra la Alcaldía de Madrid es larga, al punto de que el propio mandatario advierte que hay más de cincuenta procesos contra el municipio, instaurados por ciudadanos que pretenden que la administración satisfaga sus intereses. No obstante, él se muestra tranquilo y señala que serán las instancias judiciales las que resolverán todos los conflictos.