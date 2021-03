¿Qué pasa con la vacunación de quienes no tienen EPS en Bogotá?

El Distrito aceleró el proceso de vacunación de mayores de 80 años, con el proceso de pico y cédula, eliminando la cita previa. Sin embargo, se conoció la denuncia de un adulto al que no vacunaron por no estar activo en su EPS. ¿Debieron vacunarlo? ¿Cómo se lleva el registro? Aquí les contamos.

Para agilizar la vacunación de los adultos mayores de 80 años en Bogotá, el Distrito adoptó la medida de pico y cédula, para que aquellos que hasta el momento no han recibido la primera dosis pudieran hacerlo sin cita previa. De esta forma, cualquiera incluido en la primera etapa podría ser vacunado esta semana.

No obstante, en ese contexto y a pesar de que el secretario de Salud, Alejandro Gómez, avalara la vacunación (sin excepciones) de toda la población mayor de 80 años, hoy se conoció la denuncia de un señor, de 88 años, a quien presuntamente le negaron la inmunización por no estar activo en su EPS.

El caso lo expuso el concejal Juan Baena, quien publicó en su Twitter el caso de Efraín Díaz, un adulto mayor que había sido citado por la IPS Viva 1A, pero que, según su hija, no se le realizó el proceso de vacunación puesto que, aparentemente, la afiliación a su respectiva EPS no está vigente.

Este hecho causó indignación, ya que, según la familiar del paciente, no solo les negaron la vacuna sino también los atendieron de mala forma. “El señor que me atendió fue muy grosero, me tiró la cédula por la cara y no lo quisieron vacunar”, manifestó. Ante esto Nueva EPS anunció que revisaría el caso, con el fin de verificar lo ocurrido y poder reagendar a esta persona lo más pronto posible para recibir el biológico.

Sin embargo, más allá de la reasignación de la cita, la cuestión está en que, por orden del Distrito, cualquier persona (con o sin EPS) que sea mayor de 80 años, puede acercarse a los puntos habilitados para ser vacunada, desde que cumpla con la medida del pico y cédula. Por tanto, casos como este entrarían a ser evaluados por la Secretaría de Salud, para que no vuelvan a repetirse.

Entre tanto, la Secretaría de Salud recordó que, durante esta semana, todos aquellos adultos mayores de 80 años podrán vacunarse sin excepción en cualquiera de los 400 puntos habilitados en toda la ciudad y en el caso de aquellos que no cuenten con una EPS, podrán hacerlo en cualquiera de los 17 puntos de Capital Salud EPS-S.

Subred Norte

CAPS Emaus. Calle 64C #121-76.

Umhes Calle 80. Transversal 100A #80A-50.

Umhes Simón Bolívar. Calle 165 #7-06.

CAPS Chapinero. Calle 66 #15-41.

Centro de Servicios Especializados. Avenida carrera 104 #52C-50.

Coliseo Tibabuyes. Calle 139 #127C-48.

Subred Sur

CAPS Vusta Hermosa. Carrera18C #66A-55 sur.

Parque Metropolitano Tunal. Carrera 20 #47B-35 sur.

Subred Occidente

Unidad de Servicios de Salud Patio Bonito-Tintal. Calle 10 #86-58.

Unidad de Servicios de Salud 17 Trinidad Galán. Carrera 60 #4-15.

Umhes Kennedy. Transversal 74S #40B-54.

CAPS Pablo VI. Calle 70A sur #77I-26

Parque Cayetano Cañizares. Calle 41B sur #81A-80.

Subred Centro Oriente

Umhes San Blas. Trasversal 5 este #19-50 sur.

Umhes Victoria. Diagonal 39 sur #3-20 este.

CAPS Olaya. Carrera 21 #22-51 sur.

Parque Molinos. Calle 41B sur #81A- 80.

Así las cosas, Bogotá este martes superó las 200.000 dosis aplicadas y espera continuar con el proceso de vacunación. Paralelo a esto, el Ministerio de Salud informó que se iniciará la etapa II del plan, en el que las personas entre 60 y 79 años recibirán el biológico, lo cual implicará nuevos retos para la capital en cuanto a logística y seguimiento del proceso de vacunación.

No contar con una EPS, será un factor que de nuevo deberá tener en cuenta el Distrito no solo con quienes recibirán las nuevas vacunas, sino también con poblaciones vulnerables como habitantes de calle, indígenas, desplazados y migrantes, para quienes se informó que se está trabajando en estrategias de vacunación necesarios, rigiéndose al Plan Nacional de Vacunación.

Quienes no estén afiliados a una EPS y hagan parte de las siguientes etapas, podrán registrarse aquí, para ser identificadas por el Distrito, y según su etapa, sean agendados en la red pública de la ciudad.