¿Qué pasa con las entidades del Distrito con alto riesgo de corrupción?

Según Transparencia por Colombia, el hecho de que seis entidades distritales aparezcan en los últimos lugares del índice de transparencia es evidencia de que no se acercan a la ciudadanía o no tienen una buena rendición de cuentas, lo cual no significa que sean corruptas.

Esta semana se revelaron los resultados del Índice de Transparencia de Bogotá (ITB), un informe realizado por Transparencia por Colombia, la Veeduría Distrital, la Cámara de Comercio y Probogotá, en el que se midió el nivel de corrupción en la ciudad. Según el documento, de 34 entidades del Distrito que fueron evaluadas hay 8 que tienen un riesgo moderado de corrupción, 20 que tienen un riesgo medio, y 6 que tienen un riesgo alto.

En el primer grupo aparecen entidades como las secretarías de Gobierno, de Educación, de la Mujer, de Integración Social, la Caja de Vivienda Popular, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac) o la Veeduría Distrital.

En el otro extremo, con el mayor riesgo de corrupción, aparecen el Concejo de Bogotá, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), el Jardín Botánico, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y el Servicio Civil Distrital (Dascd).

Eso de ninguna manera significa que esas entidades sean corruptas. Según Transparencia por Colombia, lo que el informe mide es el riesgo que hay en dichas entidades de no tener prácticas transparentes. En otras palabras, el informe no establece si una entidad es corrupta, lo que indica es cuánto riesgo hay de que ocurran hechos turbios, de acuerdo con determinadas condiciones que hay en cada institución.

El informe se basó en tres indicadores para calcular el índice de riesgo de corrupción de cada entidad: visibilidad, institucionalidad y control - sanción. El factor de visibilidad está asociado con qué tan abierta está la entidad a la consulta ciudadana, y no solo en cuanto al acceso a la información sino a la calidad de los datos otorgados; el factor de institucionalidad se refiere a las condiciones internas de planeación y todo lo referente a contratación, talento humano y medidas anticorrupción; y el control y sanción evalúa la facilidad para controles internos y externos en cada entidad.

Las entidades que “se rajaron” en el informe tuvieron, en términos generales, bajas calificaciones en el factor de control y sanción. Por ejemplo, la UAESP, el Idipron y la Secretaría de Desarrollo Económico tuvieron bajas calificaciones en dicho aspecto, pero tuvieron un buen desempeño en cuanto a visibilidad. Las cifras del Concejo apuntan a que su deficiencia más notable es la visibilidad, aunque se destacó en cuanto a la institucionalidad. En cuanto al Jardín Botánico, tuvo falencias en el factor de institucionalidad, pero registro buenos números en cuanto a la visibilidad. La única entidad que tuvo cifras bajas en todos los aspectos fue el Servicio Civil, motivo porque el que ocupó el último lugar del informe.

El hecho de que el control sea una de las fallas más recurrentes en las entidades distritales es para Transparencia por Colombia, la evidencia de que no se hace un acercamiento con la ciudadanía, o la rendición de cuentas es deficiente, o en su defecto no se presenta de manera adecuada a los ciudadanos.

“La rendición de cuentas es muy importante y es un mecanismo de control ciudadano. Es posible que esas entidades no hayan tenido un espacio para hacer rendiciones, sino que hayan adherido a la rendición de cuentas general de la Alcaldía, o que hicieron un informe que no fue expuesto a los ciudadanos. Se necesita información de calidad sobre la gestión de la entidad, y mucho diálogo con los ciudadanos. Lo que encontramos es que no hubo un diálogo ciudadano suficiente o no hubo consulta con los grupos de interés”, concluyó uno de los investigadores de Transparencia por Colombia.