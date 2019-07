Hay 5,8 millones de capitalinos habilitados para votar

Quién es quién en las listas al Concejo de Bogotá

Los partidos tienen plazo hasta este viernes 2 de agosto para modificar las listas, bien sea por renuncia o no aceptación.

De los 45 cabildantes que hoy integran el Concejo de Bogotá, al menos 32 de ellos buscarán repetir curul en el próximo período. Esa es una de las grandes conclusiones que se desprenden al revisar los listados de candidatos a la corporación que el pasado sábado formalizaron los partidos políticos con miras a las elecciones del 27 de octubre.

Entre otros, llaman la atención nombres como los de la exalcaldesa Clara López, de Colombia Renaciente, quien desistió de su candidatura a la Alcaldía; Jorge Luis Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, en Centro Democrático, y el concejal Venus Albeiro Silva, que salió de pelea en el Polo y ahora está con los liberales.

Se destaca, además, la coalición que formaron la Alianza Verde y el movimiento Activistas, así como la convergencia entre Colombia Humana, UP y MAIS. Frente al partido de la FARC, se conoció que habría inscrito una lista que aún no ha sido divulgada, pues estarían a la espera de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dé su visto bueno a algunos excombatientes. Así está el partidor.

Cambio Radical

En el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras no hubo sorpresas. Tal como se había acordado, la cabeza de lista terminó en manos de la excandidata a la Alcaldía María Andrea Nieto. Si bien la colectividad aún no ha hecho oficial su respaldo a alguno de los que figuran en el partidor por el Palacio Liévano, no puede pasar por alto que hace una semana ella adhirió a la campaña de Miguel Uribe, quien es respaldado por partidos tradicionales, así como movimientos cristianos.

Sin embargo, la llegada de la exdirectora del Sena a Cambio Radical implicó la salida del concejal Roberto Hinestrosa, un viejo zorro del partido que abandonó la contienda tras conocerse que no sería cabeza de lista, como lo fue en las últimas dos elecciones. Quienes también se abstuvieron de repetir curul fueron Jorge Lozada, que dijo haber cumplido su ciclo; Julio César Acosta, quien respaldaría la candidatura de su esposa, y José Castellanos, cercano al candidato Carlos Fernando Galán.

Por otro lado, entre los nuevos nombres figuran el exsenador Samuel Benjamín Arrieta, quien entre 1997 y 2004 fue concejal por el Partido Liberal; José Ricardo Cañón, quien se quemó en las elecciones pasadas cuando estaba en la Alianza Verde; Luis Hernando Ávila, edil de Kennedy, que en su campaña pasada sacó 9.817 votos y tiene redes políticas en esa localidad; Luisa Umaña, la mujer que en el último mes se volvió famosa por ayudar a atrapar ladrones en Transmilenio, y el excandidato al Senado Miguel Humberto Gámez Soto.

Partido Liberal

Donde tampoco hubo sorpresas fue en el Partido Liberal. La ungida como cabeza de lista fue Sara Castellanos, hija de Claudia Rodríguez de Castellanos, senadora y pastora de la Misión Carismática Internacional. Si bien Castellanos sonó para ser la primera en la lista de Cambio Radical -dada la cercanía de su familia con Vargas Lleras- sorprendió la semana pasada al figurar en un video oficializando su vinculación a los liberales de la mano del expresidente César Gaviria.

Sin embargo, sí hay curiosidades en la lista. Quizá la más llamativa es la vinculación del hoy concejal del Polo Democrático Venus Albeiro Silva. El cabildante está en disputa con su partido desde 2016 cuando, gracias a su voto y pese a ser de oposición, terminó salvando el Plan de Desarrollo de Enrique Peñalosa que, entre otras, incluía la autorización para la venta de la ETB. Llama la atención además que toda la actual bancada repetirá: María Victoria Vargas, Luz Marina Gordillo, Armando Gutiérrez, Álvaro Acevedo, Germán García y, por supuesto, Jorge Durán Silva, el más antiguo en el Concejo, a donde llegó en 1978.

Finalmente, se destacan también nombres como Samir José Abisambra (cercano a la familia Serpa), Andrés Guzmán Ayala y Arturo Palacios Ortega (quemados en su intento de llegar a la Cámara), la exconcejal de Chía Gina Lorena Herrera, el edil de Usaquén Juan David Quintero, el exconcejal Dimas Rincón y los antiguos aspirantes al Concejo Ángelo Gravier y Andrés Giovanni Barrios, que fueron contratistas en la administración Peñalosa.

Alianza Verde - Activistas

La Alianza Verde y el movimiento Activistas, liderado por el excandidato a la Alcaldía Luis Ernesto Gómez, lograron a última hora una alianza. Con todo, la cabeza quedó en manos de Diego Cancino, un mockusiano que, aunque había sonado para la Gobernación, se decidió por el Concejo. En 2015 también había aspirado a esa corporación y en 2018 a la Cámara de Representantes, pero en ambas se quemó.

Su arribo también fue a última hora, pues hasta la semana pasada el ungido parecía otra figura de la línea de Antanas Mockus: el concejal Jorge Torres, que denunció un supuesto veto de Claudia López, por lo que desistió. Al parecer, le cobraron su respaldo a proyectos de Peñalosa.

Los demás verdes que integran la lista son los concejales María Fernanda Rojas, Edward Arias, María Clara Name y Lucía Bastidas, incondicional a la actual administración. Diego Laserna, quien trabajó con la senadora Angélica Lozano y Martín Rivera Alzate, coordinador de la campaña presidencial de Sergio Fajardo. También buscarán dar el salto al Concejo un nutrido número de ediles. Llama la atención la incorporación de Andrea Padilla, una reconocida activista de los derechos de los animales, y la líder indígena nasa Fabiola Piñacué.

Frente a la lista de Activistas aparecen Andrea Feo (quien promueve una ciudad nocturna), Luis Leal (cirujano con enfoque de salud preventiva), Claudia Calao (activista ambiental), el líder afro Libardo Asprilla, Ximena Carrillo (en defensa de los derechos de la mujer) y Ricardo Ruge, impulsor de temas de participación ciudadana.

Polo Democrático

La cabeza de lista del Polo Democrático, tal como estaba previsto, quedó en manos del excandidato a la Alcaldía y actual concejal Celio Nieves, quien retiró esa candidatura tras alcanzar un acuerdo en la denominada coalición de la centroizquierda, que apuesta por Claudia López. Quienes también buscarán repetir curul son los concejales Xinia Navarro, Manuel Sarmiento y Álvaro Argote. Como se mencionó, quien salió de esa bancada fue el cabildante Venus Albeiro Silva, quien logró meterse en la lista del Partido Liberal.

Frente a los nuevos se destacan Natalia Moreno Salamanca, quien se hizo célebre por ser la promotora de la campaña #MenstruaciónLibreDeImpuestos; el edil de Bosa Luis Hernando Parra; el líder social Sebastián Alejandro Quiroga, vocero nacional del Congreso de los Pueblos; el profesor y activista Carlos Carrillo, y Ramón Galindo Cifuentes, quien militó en la Unión Patriótica. Figuran además María Edilia Botero (líder del gremio de los taxistas), Hugo Alejandro Riaño, José Rafael Morales Parra y Wilson Josué Hoyos, quienes se quemaron en su intento de llegar al Congreso de la República en las elecciones pasadas.

Centro Democrático

A la cabeza del Centro Democrático, que apostó por lista abierta, quedó el actual concejal Andrés Forero y cierra su colega Javier Santiesteban. Sin embargo, se confirmó que no buscarán la reelección Ángela Garzón, hasta la semana pasada candidata del partido, así como Daniel Palacios y Diego Molano, quienes al parecer buscarán un puesto en el gobierno de Iván Duque. Quien tampoco continúa es Diego Devia, que no aspiró para no restarle votos a Misión Carismática que, como ya se mencionó, se inclinará por Sara Castellanos, de los liberales.

Sobresalen en la lista Jorge Luis Colmenares, hermano del joven Luis Andrés Colmenares; el exconcejal Javier Palacio, que se quemó hace cuatro años; Óver Gelaín Fresneda, conocido como “Gitanillo de América”, quien presidió la Unión de Toreros de Colombia; Humberto Rafael Amín, abogado cordobés que es familiar del senador liberal Fabio Amín; los ediles Jaime Morón (Suba), Juan Pablo Echeverry (Chapinero), Javier Ospina (Los Mártires) y José Alejandro Jaramillo Zabala (Tunjuelito); Óscar Jaime Ramírez Vahos, quien se quemó en la búsqueda de un espacio en la Cámara de Representantes por Cambio Radical; Diana Marcela Diago, quien trabajó en la Contraloría que lidera Juan Carlos Granados; Juan Pablo Camacho Salazar, cercano a la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y quien aspiró a ser alcalde de Chapinero, y Carolina Villegas de Nubila, funcionaria del ICBF.

Partido Conservador

Por el Partido Conservador los tres concejales que hoy integran la bancada buscan la reelección. La cabeza de lista quedó en manos de Róger Carrillo Campo, el más votado en las elecciones pasadas (15.412). También pretenden repetir Nelson Cubides, quien obtuvo la segunda mejor votación en las elecciones pasadas, y Gloria Elsy Díaz, cercana a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y quien libró una lucha en el interior de la colectividad para ser la primera en el renglón.

Entre las caras nuevas está la de Carlos Arturo Correa, exrepresentante a la Cámara por Bogotá del Partido de la U en 2010, quien es hijo del exconcejal Severo Correa y hermano del actual concejal saliente Andrés Correa. Llama la atención el nombre de Rodolfo Rincón Sosa, torero que fue conocido como el “El Tunjo”, quien fue candidato al Senado en 2010. También figuran Carlos Leyva Rizzo, asesor en el Congreso en 2014; Fremín Cristancho Suárez, quien se quemó en las elecciones pasadas al Concejo, así como Mauricio Fernández Franco, quien fracasó en su intento por ser senador en las pasadas legislativas, y José Servilio Malagón Sáenz, personero de la localidad de Santa Fe.

Alternativos

En los movimientos alternativos la gran sorpresa la dio la exalcaldesa y exministra de Trabajo Clara López que, si bien había confirmado que entraría a la puja por la Alcaldía, desistió y se lanzó al Concejo por el colectivo Colombia Renaciente (conformado, entre otros, por exfuncionarios del gobierno Santos como Alfonso Prada, exdirector del Sena y exsecretario general de Palacio).

También llamó la atención que en Colombia Justa Libres, que presentó lista cerrada, estará a la cabeza el actual concejal Emel Rojas. A esa colectividad se unió además el cabildante cristiano Marco Fidel Ramírez, hoy miembro del Partido Opción Ciudadana.

En MIRA la lista la encabeza el edil de Engativá Fabián Andrés Puentes y la actual concejal Olga Victoria Rubio. Frente al movimiento del candidato a la Alcaldía Carlos Fernando Galán se destaca el nombre de la periodista Marisol Gómez.

Por otro lado, Colombia Humana, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y la Unión Patriótica (UP) hicieron una lista cerrada de convergencia. Encabeza Ana Teresa Bernal, exalta consejera para los derechos humanos de las víctimas durante la administración de Gustavo Petro. Le siguen Heidy Sánchez, del movimiento estudiantil universitario; Susana Muhamad, secretaria de Ambiente en el gobierno Petro; Ati Quigua, líder arhuaca y primer concejal indígena en 2004; así como José Darío Atenquera, hijo del dirigente asesinado de la UP José Antequera.

¿Y la puja por la Gobernación de Cundinamarca?

En el partidor por quedarse con la Gobernación de Cundinamarca figuran cinco nombres. Como estaba previsto, el exalcalde de Mosquera Nicolás García logró conformar una coalición respaldada por los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y la U.

Por los lados del Centro Democrático, el ungido fue Wilson Flórez, quien es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y ha dedicado su vida a la academia. Se inscribió en enero como precandidato y apenas en abril se sumó como militante del partido. Juega en su contra que no cuenta con una amplia trayectoria política en la región.

En el Polo Democrático, como se acordó, fue inscrito Ricardo Mestizo, ingeniero industrial de Suesca, quien prometió centrar su administración en temas sociales y en combatir la corrupción en el departamento. Por Colombia Justa Libres competirá Pedro Caycedo, y por firmas se lanzó el empresario Germán Escobar, oriundo de Mosquera y que, además de haber estado al frente de dos empresas en el departamento, fue reconocido por ser el gerente en Cundinamarca de la campaña presidencial de Fajardo.