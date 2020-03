"Quienes salieron de Bogotá solo podrán volver hasta el martes": Claudia López

A pesar de que la gran mayoría de capitalinos acataron la medida de aislamiento preventivo, miles no lo hicieron y, en cambio, salieron de Bogotá con sus familias en la noche del jueves, como si se tratase de un puente festivo normal. Esto, a pesar de que una de las primeras advertencias de las autoridades fue no tomar el simulacro de aislamiento como una extensión del puente festivo y, por tanto, como un periodo de vacaciones. Aunque todavía no hay consolidado de cifras oficiales, se sabe que de las terminales salieron casi 32.300 personas y que por las salidas transitaron unos 120.000 vehículos particulares. Asimismo, se presume que muchos de los viajeros terminaron llegando a municipios aledaños de Cundinamarca, Boyacá y la costa Caribe.

Luego de las imágenes de las salidas de la ciudad colapsadas, este viernes la alcaldesa Claudia López criticó fuertemente a los ciudadanos que viajaron, mientras que el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, hizo un llamado a la comunidad para que acaten la medida desde donde estén. Vale recordar que el departamento se suó al simulacro y en los 126 municipios también se aplicarán las mismas restricciones que en Bogotá.

De paso, la alcaldesa de Bogotá le recordó a las personas que salieron de la ciudad, pasando por encima de las ordenes dadas, que no podrán volver a la ciudad sino hasta el martes. Y no porque se trate de una especie de castigo, sino porque desde el decreto que reguló el simulacro se estipuló que todas las entradas de la capital y peajes de Cundinamarca estarán inhabilitadas hasta las 11:59 p.m. del lunes. "Yo lo lamento mucho, no sé si es que no entendieron las medidas, pero las personas que salieron no podrán regresar sino hasta el martes. Esto no es paseo, estas no son vacaciones, no se trata de irse a piscinear, de hecho, todas las piscinas de Cundinamarca están cerradas", dijo López a W Radio.

Y a quienes aseguran que así sea una iniciativa innovadora, el simulacro puede no ser suficiente, la alcaldesa respondió que "cerrar una ciudad no es fácil. Llegar al cierre total es posible que nos toque más temprano que tarde, pero para eso tenemos que aprenderlo a hacer".

Por otro lado, ante la multitudinaria salida, el gobernador García aseguró que esa no era la idea del simulacro y que eso aumentaba el riesgo de contagio del virus. Aún más si se tiene en cuenta que Melgar y Girardot son dos de los municipios que más frecuentan los viajeros, pero ambos cuentan con débiles esquemas de salud. El mandatario departamental hizo un llamado para que las personas, así estén en Cundianamarca o en Bogotá, acaten la medida de aislamiento obligatorio, y reiteró que la restricción debe tomarse en serio.

Por medio de cuenta de Twitter el mandatario envió un mensaje a la ciudadania.

Los usuarios en redes sociales se mostraron preocupados e indignados por los viajeros, pues para muchos los bogotanos se están tomando la situación como un juego y la masiva salida de vehículos podría generar el aumento de la propagación del virus, tal como ocurrió en España e Italia, donde, apenas se emitieron las primeras limitaciones a la movilidad, los ciudadanos empezaron a "huir" para evitar la restricción. No puede pasarse por alto que Bogotá es la ciudad del país que cuenta con más cosas confirmados de COVID - 19, con un total de 53.

Además de las salidas de la ciudad, las tres terminales de transporte se vieron totalmente por miles de personas que buscaban salir de la ciudad. La masiva cantidad de gente causo congestión y demoras en la gestión del terminal.

Según las cifras entregadas por el Terminal de Trasnporte de Bogotá, en el día de ayer salieron 32.296 personas en 3.058 vehículos. Esto con una disminusión de 13 % eb vehículos de las empresa de transportadoras.

* * *

*Este fin de semana, cuando estamos todos en casa para cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares, puedes consultar los contenidos de las secciones Nacional y Bogotá sin restricción alguna. Y en medio de esta pandemia, que estamos cubriendo de manera responsable, también puedes ver el especial sobre Coronavirus en el que trabaja toda la redacción de El Espectador minuto a minuto.

Considera adquirir nuestra suscripción digital y apóyanos para seguir apostándole al poder de la palabra.

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Faceboo