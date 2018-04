Radican incidente de desacato contra el CNE por revocatoria de Peñalosa

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concejales y representantes a la Cámara del Polo Democrático presentaron un incidente de desacato contra el Consejo Nacional Electoral, ante el vencimiento del plazo que le dio este mismo Tribunal para responder si el comité Revoquemos a Peñalosa cumplió o violó los topes financieros durante la campaña de recolección de firmas.

De acuerdo con los demandantes "el CNE no puede atravesársele más a la Revocatoria. Se cumplieron los requisitos, el número de firmas, los topes de la campaña. No hay ninguna justificación para seguir dilatando y violando los derechos de la ciudadanía", escribió en Twitter el concejal Manuel Sarmiento.

El pasado 3 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio un plazo de 15 días al CNE para que se pronunciara frente al proceso de revocatoria de Peñalosa, Además le pidió entregar a la Registraduría el concepto, para que en dado caso que fuera aprovado, se adelantara el proceso para llamar a los ciudadanos a las urnas.

La tutela que dio origen a este fallo la presentaron ocho miembros del partido Polo Democrático (opositor del alcalde Peñalosa), tras la última decisión del Consejo Nacional Electoral que, en vez de emitir un concepto de fondo sobre las cuentas del comité que impulsa la revocatoria, sencillamente optó por abrir una investigación contra Gustavo Merchán, representante legal del comité “Unidos revocamos a Peñalosa”, para establecer si hubo o no irregularidades en la financiación del proceso.

La actual acción fue puesta por los mismo políticos (Manuel Samiento, Álvaro Argote, Celio Nieves, Xinia Navarro, Sergio Fernández, Germán Navas, María Edilia Botero), quienes han sostenido que el CNE busca dilatar el proceso.

Por su parte, el CNE anunció a finales de febrero que formularía cargos contra Gustavo Merchán, representante legal del comité “Unidos revocamos a Peñalosa” por las posibles irregularidades en las cuentas de la recolección de firmas.Aunque esta decisión no cierra definitivamente la posibilidad a la revocatoria, si dilata el proceso, ya que si el CNE no toma una decisión antes de julio, el proceso fracasa, ya que por ley, esta modalidad no se puede llevar a cabo si al mandatario le faltan menos de 18 meses para cabar su mandato.