Realizarán desfile, para recibir donaciones de pelo en Bogotá

Una iniciativa de la Fundación Ana Harlen y la comercializadora de productos capilares Ponto, le abrirá el espacio a 15 mujeres, para que desfilen en las instalaciones del Centro Comercial Santa Fe. La idea es visibilizar la sonrisa de aquellas que han sufrido cáncer, ataque de ácido y violencia de género.

La idea cuenta con el respaldo de la actriz Ana Harlen, quien hace 14 años fue víctima de un ataque por su expareja, que en un intento por asesinarla, le desprendió parte de su rostro. El hecho la mantuvo oculta ante la sociedad por largo tiempo y solo pudo salir de este impase a través de otro tipo de belleza, la sonrisa.

“Fui víctima de un ataque de mi expareja con arma blanca, quien me desfiguró el rostro. Debido a esto quedé envuelta en medio de una oscuridad donde no hallaba salida. En medio de ese abismo, en el cual no podía verme a un espejo, pude encontrar una salida gracias al turbante y al maquillaje” declara la actriz.

Con este desfile, que se realizará el sábado 30 de marzo en el Centro Comercial Santafe en Bogotá, no solo se busca que las mujeres que han sufrido este tipo violencia puedan empoderarse. También pretenden motivar a otras a que donen su cabello, para beneficiar a las mujeres con cáncer y que han perdido su pelo al someterse a varias sesiones de quimioterapias.

Estas donaciones se direccionarán a través de la comercializadora Ponto, que serán los encargados de realizar el diseño, corte y cepillado de las nuevas pelucas para estas mujeres. “Conocimos a las mujeres de la fundación y la historia detrás de cada una de ellas. Así que decidimos hacer este evento, ya que nos impactó la forma en la que se empoderan y siguen adelante, a pesar de haber sido víctimas de violencia de género, de cáncer y ataques con agentes químicos”, afirma Julián Molina, coordinador de mercado de Ponto.

La apertura del evento estará en las manos del cantante cubano Alfredo de la Fe, quien interpretará sus canciones a partir de las 5:00 p. m. Las donaciones se recibirán a partir de las 11:00 a. m.

