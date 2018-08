Reanudan licitación para renovar flota de Transmilenio

Este jueves, Transmilenio reanudó la licitación para renovar y operar 1.383 buses, de la flota más antigua de la fase I y II del sistema de transporte masivo, que había sido suspendida con el fin de garantizar que los interesados contaran con el tiempo suficiente para “confeccionar sus ofertas".

Con la reanudación, Transmilenio hizo público el nuevo cronograma en el que se especifica que la licitación se cerrará el próximo 4 de septiembre mientras que el proceso de adjudicación se tiene previsto para el 2 de noviembre de este año y la aprobación del contrato para el 16 del mismo mes.

La suspensión del proceso se dio luego de que, en la etapa de prepliegos, el Distrito fuera cuestionado por los puntajes en la licitación para las ofertas que incluían tecnologías limpias. Diferentes sectores cuestionaron el puntaje que se le daba a las empresas que propusieran buses que funcionen con energías limpias, por lo que se aumentó de 50 a 200 el puntaje para los oferentes de articulados y biarticulados que no sean diésel.

A pesar de ello, la suspensión del proceso no se dio por esta situación. Al hacer pública la suspensión, el Distrito argumentó que lo hacía por temas financieros y una solicitud de los interesados, que consideraron muy corto el tiempo para diseñar sus ofertas. “A la fecha, el estudio y garantía de la financiación por parte de algunos potenciales financiadores y garantes no ha concluido, por lo que no están en capacidad de comprometerse con un cierre financiero que pueda ser verificado por los fabricantes”, decía la resolución de suspensión.

Para la renovación de la flota de Transmilenio, el Distrito invertirá $3,5 billones para la compra de los nuevos buses, que tendrían vida útil de 10 años. Junto con esto, se contratará la operación de dichos articulados que remplazarla flota más antigua del sistema de transporte.