“Rechazar la vacuna es rechazar la posibilidad de estar vivo”: Claudia López

En medio del tercer pico de la pandemia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió a la ciudadanía no rechazar el biológico, independientemente del laboratorio que sea, pues asegura que vacunarse es la solución para la crisis por el COVID-19.

Tras una reunión con las EPS e IPS de Bogotá, la alcaldesa de la capital, Claudia López, anunció los propósitos para seguir avanzando con la inmunización en la ciudad. En medio de la rueda de prensa la mandataria aprovechó para pedirle a la ciudadanía no rechazar la vacuna, pues asegura que es de esa forma que se pueden evitar más muertes durante la emergencia, más ahora que la capital atraviesa su tercer pico de contagios.

La alcaldesa aseguró que a la ciudad solo le quedan cerca de 35.000 vacunas de primeras dosis, por lo que estas serán optimizadas en el sistema hospitalario. “Vamos a usar cualquier biológico en cualquier etapa abierta, continuamos la vacunación por agendamiento a personas de 65 a 69 años, el nuevo agendamiento lo realizaremos cuando lleguen las nuevas dosis para esa población; Bogotá prácticamente ya aplicó el 100% de lo que había llegado para estas personas”, indicó.

Además, también se acordó avanzar con la vacunación del personal de salud de segunda línea, como médicos, odontólogos, psiquiatras, psicólogo, entre otros, que no han podido recibir el biológico por errores en las bases de datos del Ministerio de Salud. “Ese proceso de vacunación es con las vacunas de Pfizer. Tenemos hasta cinco días para aplicarlas, no más. Porque a los cinco días pasa el periodo de descongelamiento y tenemos el riesgo de perderlas. Así que este miércoles, jueves y viernes nos vamos a enfocar en personal de salud”, puntualizó la mandataria.

En caso de que este fin de semana no haya más talento humano de salud a las que vacunar, se comenzarán a aplicar las dosis a las personas mayores de 65 años. Asimismo, la mandataria pidió a la ciudadanía no rechazar las vacunas, pues asegura que es esto lo que evitará que se pierdan más vidas durante la emergencia.

“Todas las vacunas salvan vidas. Todas son igualmente buenas. AstraZeneca, Sinovac o Pfizer, que son las que hemos tenido disponibles hasta ahora, todas salvan vidas, lo que pone en riesgo su vida es no ponerse la vacuna. Por favor no rechace la vacuna, independientemente de la marca, la vacuna ayuda a disminuir el riesgo de letalidad del Coronavirus. Rechazar la vacuna es rechazar la posibilidad de estar vivo. Eso no tiene sentido en medio de semejante crisis que estamos pasando”, dijo la mandataria.

Hasta el momento se han aplicado 757.957 dosis de las 979.793 que le han sido entregadas a la capital. Hay 89.898 vacunas reservadas para las segundas dosis. El 3,58 % de los bogotanos ya han sido inmunizados contra el virus.