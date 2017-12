Recién nacidas fueron intercambiadas por error en un hospital de Bogotá

Redacción Bogotá

En la misma sala de parto del hospital San Rafael en Bogotá, dos mamás dieron a luz el mismo día, con tal solo seis segundos de diferencia. Recibieron a sus hijos, los contemplaron e inclusive los amamantaron. Sin embargo, una de ellas notó que el nombre que aparecía en la manilla de su supuesto bebé no correspondía al que había escogido para su hija.

Efectivamente la enfermera le confirmó, luego de unas averiguaciones, que hubo un "error humano" cuando estaban vistiendo a las bebés."Yo pues miré la niña, yo sí la veía un poquito distinta, pero de esas cosas que uno dice 'yo soy mamá primeriza'. Entonces ella me dijo: 'espera un momentico' y se fue, como a los 20 minutos bajó con otra bebé cargada y me dice: 'lo que pasa es que hubo una equivocación, es un error humano, eso lo puede cometer cualquier doctor'", le dijo una de la madres, quien no quiso revelar su identidad, a Caracol Noticias.

Lea más: Hombre abandonado hace 74 años en una caja supo quiénes eran sus padres.

Transcurrieron aproximadamente dos horas hasta que se percataron de la confusión. Una vez enterados del error se activó el protocolo médico y aislaron a las bebés de sus madres para evaluar el caso a través de pruebas de ADN.

"La razón que llega a duda razonble fue solamente el cambio de ropa de los bebés, por lo tanto se solicitaron las pruebas de maternidad, que resultaron compatibles de cada mamá con su respectivo bebé. En este momento se continúa el manejo médico pertinente de cada bebé y se les dará egreso tan pronto tenga las condiciones necesarias", fue lo que contó a Noticias Caracol Fabio Martínez Pachecho, director científico del hospital.

Lea más: La enfermera que habría matado hasta 60 bebés recién nacidos.

Secretaría de Salud por otro lado se manifestó anunciando que esta confunsión será investigada para determinar sí hay un responsable de este error. Las familias están a la espera de tener a las bebés que les corresponden para poder celebrar este fin de año junto a ellas.