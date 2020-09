Impugnación de comparendos, cursos pedagógicos y acuerdos de pago son algunos de los trámites que ya se pueden realizar en dos puntos de la ciudad. Los bogotanos deben agendarse previamente.

En medio de la reactivación económica, la Secretaría de Movilidad anunció que retomará la atención presencial en su sede de la Calle 13 y en Paloquemao. Desde marzo la entidad había suspendido la atención presencial por la cuarentena, el único servicio que estaba funcionando de manera presencial era el retiro de vehículos de los patios.

Para realizar los trámites de forma presencial, los interesados deben agendarse previamente en la página web de la Secretaría de Movilidad, pero deben tener en cuenta que este agendamiento funciona bajo la restricción de pico y cédula que rige en la ciudad. Los inscritos recibirán un correo con todos los detalles de su cita.

Además, a partir de este martes se levantó la suspensión de términos procesales, por lo que se ponen en marcha los tiempos de ley que tienen los ciudadanos para realizar sus tramite de tránsito y movilidad. Es decir, las personas que tengan alguno de estos trámites pendientes solo tendrán cinco días hábiles para realizarlos.

Cursos Pedagógicos

Para realizar estos cursos y obtener de paso el 50 % de descuento que ofrece la entidad deben agendarse en la página web y escoger el horario:

*En la sede de Paloquemao: de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m y sábados de 8:00 a.m. y 11:00 a.m.

*En la sede de la Calle 13: de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. 11:00 a.m. y 1:00 p.m.

*En el SuperCADE de Suba: lunes a viernes, cursos de 10:00 a.m. y 1:00 p.m. y sábados, curso de 10:00 a.m.

El día de la cita debe estar en el lugar 30 minutos antes para validar la documentación y realizar los protocolos de bioseguridad. Los documentos requeridos son: licencia de conducción, documento de identidad y el volante de pago cancelado.

Los infractores que hayan recibido el comparendo antes del 31 de mayo tendrán un 50 % de descuento en el pago y no tendrán que realizar los cursos pedagógicos. Este alivio no cuenta para personas que hayan sido multadas por conducir en estado de embriaguez.

Los que hayan recibido el comparendo después de dicha fecha pueden realizar el curso en la Secretaría de Movilidad o en los Centros Integrales de Atención que cuenten con autorización del Ministerio de Transporte. Estos podrán tener el 20 % de descuento en la deuda.

Acuerdos de Pago

Para realizar este trámite, los interesados deben entrar en la página web de la entidad y buscar la opción “facilidades de pago”. Allí se registran con el número de identificación y una contraseña. Finalmente se debe llenar un formulario y después agendar la cita. Para los que prefieran realizar el pago virtual, deben seguir los siguientes pasos en la página web:

*Encontrar la opción ‘Consulta de comparendos’, ingresar el documento y número respectivo, más el código de seguridad, luego dar clic en ´Buscar´.

*En el buscador, poner Pagar en línea / Detalle Ley 2027 o Decreto 678, según sea el caso.

* El sistema arrojará el valor con el descuento del 50% y se debe dar clic en el botón ‘Pagar comparendo’.

* La página mostrará el resumen del pago en su totalidad y después de digitar el código de seguridad, se debe dar clic en Continuar.

*Se direccionará a la página de la entidad financiera, es clave habilitar las ventanas emergentes y seguir los pasos.

Para realizar el pago en alguna entidad bancaria, los interesados deben seleccionar la opción “consultar comparendo” y allí descargar el recibo de pago. Para realizar un trámite de impugnación de comparendo, en la misma página, se deberá agendar la audiencia que se realizará de manera virtual.

Cabe recalcar que agendarse para realizar cualquiera de estos trámites es gratuito y que los ciudadanos que vayan a la entidad deben usar tapabocas y mantener el distanciamiento social.