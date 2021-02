Aunque las dinámicas varían entre grados, la mayoría ve con optimismo el retorno a los salones. Optimizar los espacios virtuales sigue estando entre los principales retos.

Uno de los principales retos para este año es el regreso a las clases presenciales y en alternancia y aunque hubo retrasos en los planes, debido a la complejidad del segundo pico de la pandemia, desde la semana pasada se dio el aval para que los colegios privados y universidades volvieran a los salones.

En total fueron 634 jardines y colegios, así como 70 instituciones de educación superior las que desde el 8 de febrero contaron con el aval para regresar a los salones, bajo condiciones básicas de autocuidado como garantizar el distanciamiento de un metro entre estudiantes y la ventilación en las aulas. En cuanto, a quiénes podrían volver, el Distrito pidió priorizar a los más pequeños y a quienes tuvieran dificultades para acceder a clases virtuales.

Las dinámicas han sido distintas para todos. Algunos están poniendo por primera vez a prueba los protocolos de bioseguridad, otros aprenden de las experiencias que les dejó el plan piloto que se hizo desde octubre del año pasado en Bogotá, mientras que hay instituciones que han decidido esperar y como el Instituto Merani, que entrará hasta el 22 de febrero, para garantizar que todos los profesores y el personal tengan la prueba PCR negativa para COVID-19.

Las experiencias son variadas. Para Camilo Cardona, docente de inglés del jardín Crayola y Lápiz, había muchas expectativas del regreso, tanto de los padres como de los maestros, dada la complejidad de lograr captar la atención de los niños más pequeños a través de una pantalla. “Tuvimos que buscar otras metodologías, implementar más trabajos manuales, juegos en internet y en mi caso canciones para que los niños siguieran y estuvieran motivados”.

En esta institución crearon una dinámica en la que invitan a los niños subirse a una nave espacial y ser astronautas. Con esto, les enseñan que no deben quitarse el tapabocas por seguridad y deben permanecer en cada una de sus cabinas. Tuvieron que habilitar nuevos salones y, como en cuarentena, requirieron del apoyo de los padres en este proceso. “Nos dimos cuenta que los niños son fundamentales en esto. A su llegada, lo primero que hicimos fue hacerles un recorrido y enseñarles los protocolos. Desde ahí, ellos tienen claro que el tapabocas es un escudo que los protege y siempre están pendientes que los otros cumplan con las condiciones, se dicen: no te acerques, tápate la nariz, estornuda en el brazo”, aseguró Anyory Moreno, profesora del mismo Jardín.

En el caso del colegio Nueva Inglaterra, desde marzo del año pasado se comenzaron a construir los nuevos protocolos de seguridad, en octubre, hicieron parte del piloto y ahora tienen en alternancia a 800 de los 1200 estudiantes para este año. De acuerdo con su directora, Emperatriz Cifuentes de Barbosa, los más pequeños son los más cumplidos. “Uno siempre los ve con su tapabocas y son muy cuidadosos en los descansos guardándolo en su bolsa y volviéndoselo a poner después de comer. Para los chiquitos lo que dice el profesor es lo máximo y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se les dice y el ejemplo que se les da”.

Mientras que por su parte, el director de la institución, Darby Almanza, resalta que se ampliaron los salones para que los de once puedan tener más espacio, así como se instaló un robot, que no solo da la temperatura a los de preescolar sino que además los invita a lavarse las manos. A los grandes les han pedido desde el regreso dar el ejemplo. “Nuestro eje central son los valores. Los chicos no son bobitos sino que saben respetar las normas y los límites y en el colegio creemos mucho en el poder de la inducción. Además tenemos una escuela de padre muy fuerte en el colegio, que siempre sabe qué hacemos, cómo lo hacemos y eso nos funciona muy bien”

La experiencia con los cursos más grandes también ha sido positiva. Al respecto, el profesor Tulio Fernández, del Colegio Gimnasio Los Arrayanes, asegura que entre los más grandes había mucha expectativa del regreso. “Todos estaban cansados del sistema virtual, a algunos se les facilita aprender más de forma presencial, porque muchas veces no son cómodas las dinámicas en la casa, hay muchos ruidos y/o situaciones alrededor”.

Esto, asegura, también los obligó a cambiar las metodologías y a ser más proactivo en las clases, pero estas experiencias siguen variando, pues ahora con la presencialidad, las clases se dan simultáneamente en el salón y por internet. “El piloto nos sirvió para corregir algunas cosas que se presentaron en el camino, como por ejemplo, buscar nuevas estrategias para que las clases fueran más productivas, sin descuidar a los chicos que siguen en la virtualidad”.

Finalmente, para Andrés Chaparro, docente del mismo colegio, este último año ha sido demandante porque ha sido una construcción sobre la marcha, pero gratificante con respecto a lo implementado. “Muchos profes no estábamos capacitados para la virtualidad y en tiempo récord nos tocó buscar aplicaciones y adecuarnos a un espacio completamente diferente, porque aunque utilizábamos recursos de varias páginas eso no era un trabajo netamente digital, tuvimos que enfrentar una experiencia completamente nueva”.

En cuanto al regreso, asegura que había grandes expectativas. “Primero se hizo una encuesta de quiénes querían regresar. Algunos tienen temor de contagiarse o papás con enfermedades de base, pero creo que al final se dan cuenta de la importancia de socializar, de estar con sus compañeros y tener un espacio para clases como educación física o danzas”.

El plan del regreso gradual a las clases presenciales continúa hoy con la apertura de 8 de los 399 colegios públicos de la ciudad. Sin lugar a dudas, las clases no volverán a ser como antes, por lo que todas las instituciones deberán replantearse no solo en cuanto a su estructura física sino también con respecto a su malla curricular, que sin dudas se tendrá que ir forjando en la medida que avance este año, en medio los temores por nuevos brotes que afecten a los menores y sus familias, pero también con la necesidad de regresar a los salones, pues lo que finalmente está en juego es la educación y el desarrollo psicosocial de los menores.