¿Remiso? Aproveche, en Bogotá hay jornadas de amnistía

No haber definido la situación militar y, por ende, no contar con la libreta es una de las grandes dificultades que enfrentan quienes pretenden conseguir empleo o salir del país. A ello se suman las multas y sanciones impuestas contra los infractores. Para hacerle frente a esta condición y mejorar la situación de miles de jóvenes fue lanzado un salvavidas: el Ejército lanzó una jornada de amnistía dirigida a quienes residen en Bogotá.

Las convocatorias, organizadas en cumplimiento de la Ley 1861 por el Comando de Reclutamiento y Control Reservas, están dirigidas no solo a quienes se encuentran exonerados por ley o inhábiles, sino a mayores de 24 años, que tengan recibos con multa de remiso o con resolución. Se calcula que más de 90.000 ciudadanos resultarán beneficiados.

Las jornadas se desarrollarán hasta el próximo 4 de agosto en los Distritos Militares No. 1 y 4 (Carrera 11B No 104ª-64), 2 y 3 (Calle 33 sur No 79 – 80 en Kennedy) y 51 (Avenida Las Américas No. 58 – 38). Tenga en cuenta que, después de ese 4 de agostos, si el ciudadano no se acoge, las multas y su condición seguirán vigentes.

Estas jornadas puestas en marcha por el Ejército Nacional obedecen a la aplicación del artículo 76 de la Ley 1861 de 2017, que estipula que quienes se encuentren en las condiciones anteriormente mencionadas “serán beneficiados con la condonación total de las multas, quedarán exentos del pago de la cuota de compensación militar y solo cancelarán el 15% de un salario mínimo legal mensual vigente por concepto de trámite administrativo de la tarjeta de reservista Militar o Policial".

En los Distritos Militares el ciudadano debe presentar:

-Dos fotocopias de la cédula (ampliada al 150 %)

-Registro civil de nacimiento

-Acta y diploma de grado de bachiller

-Una foto 3X4 fondo azul (en corbata, grabada en un CD, en formato JPG y que no exceda 1MB)

-Soporte de exoneración de ley (si aplica)

-Una carpeta cuatro aletas blanca esmaltada

-$117.000 equivalente al 15% del salario mínimo legal vigente por concepto de la elaboración de la Tarjeta Militar. Este valor se debe cancelar únicamente en las taquillas de los bancos presentes en las convocatorias, de ninguna manera se deberá entregar dinero al personal militar o civil.

***

