Renunció el secretario de Seguridad de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá confirmó este jueves que el secretario de Seguridad Distrital, Daniel Mejía, renunció a su cargo. Aunque aún no se conocen las razones de su dimisión, el Distrito sostuvo que la renuncia no puede interpretarse como una crisis en el gabinete y que el alcalde Enrique Peñalosa no pidió la dimisión del funcionario.

De hecho, el mandatario lamentó la renuncia a través de su cuenta en Twitter y destacó su gestión. En el cargo fue nombrado Jairo García Guerrero, quien se desempeñaba como actual subsecretario de Seguridad.

La renuncia se conoce en momentos en los que desde el Concejo fueron cuestionadas las cifras en relación con la efectividad de la restricción del parrillero en moto en una zona de la ciudad, sumado a un incremento del hurto a personas del 107 % en toda la capital entre febrero y abril de 2018.

A lo anterior, se suman recientes hechos, entre ellos, la alerta lanzada por la Defensoría del Pueblo por la presencia de grupos ilegales en Ciudad Bolívar y la controversia alrededor de la integración de varias bases de información para consolidar las estadísticas de criminalidad en Bogotá, lo que –criticó Mejía– ha hecho que se dispare el registro de algunos delitos.

(Lea: Inseguridad en Bogotá: ¿qué pasa con las cifras?)

Durante su paso al frente de la Secretaría de Seguridad, un despacho que creó el año pasado la administración Peñalosa para manejar la política pública contra el delito, Mejía se caracterizó por un trabajo coordinado con la Policía que, entre otros, permitió la desarticulación del sector del Bronx en mayo de 2016.

Mejía, quien fue el primer secretario de Seguridad de Bogotá, se desempeñó previamente como subsecretario de asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana dentro de la Secretaría Distrital de Gobierno. Fue responsable de política de seguridad que quedó plasmada en el Plan de Desarrollo de Bogotá.

Así mismo el ahora exsecretario lideró la entrega de equipos que han fortalecido el trabajo de las autoridades de la ciudad, permitiendo entregar mejores resultados. Así mismo logró el fortalecimiento del sistema de videovigilancia de la ciudad que ya cuenta con 1.613 cámaras de seguridad.

En su reemplazo asumirá el hasta hoy subsecretario de la entidad, Jairo García Guerrero, quien es politólogo, especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes, con más de 15 años de experiencia en temas de seguridad y convivencia. Se desempeñó además como director de Seguridad en la Secretaría de Gobierno y fue también director de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio de Bogotá.

